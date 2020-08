Neymar wird der "Man of the Match" gegen Atalanta

Les finales des coupes d’Europe vont enfin avoir lieu et le PSG, porté par un Neymar en feu, peut entrer dans l’histoire face au Bayern Munich en Ligue des champions. L’Inter Milan comptera de son côté sur Romelu Lukaku pour mettre fin à belle série du FC Séville en finale de la Ligue Europa. Enfin en Ligue 1, le choc de dimanche soir mettra aux prises Nice au promu lensois.

Le coup à tenter - Lukaku sur son nuage

Vendredi, le FC Séville et l’Inter Milan s’affrontent en finale de la Ligue Europa à Cologne. Ce sera loin d’être une finale au rabais entre deux équipes en très grande forme en cette fin de saison et déjà qualifiées pour la prochaine Ligue des champions après leur beau parcours en championnat (l’Inter a fini 2ème, Séville 4ème). Dans cette rencontre entre deux solides défenses, les attaquants risquent de passer une soirée difficile. Mais l’Inter Milan pourra compter sur un joueur en très grande forme dans ses rangs en la personne de Romelu Lukaku. Buteur en demi-finale lors du carton contre Donetsk (5-0), l’attaquant belge a marqué lors de ses dix derniers matchs de Ligue Europa, un record. Pour sa première saison chez les Nerazzurri, il est en train d’exploser les compteurs, avec 33 buts toutes compétitions confondues. Il aura du répondant face à lui avec la charnière "100% L1" des Espagnols, composée de l’ancien Nantais Diego Carlos et de Jules Koundé, formé et lancé à Bordeaux. Mais vu sa confiance du moment, difficile d’imaginer “Big Rom” rester muet dans cette finale. Même si le FC Séville a remporté ses cinq finales de Ligue Europa disputées (un record), on serait même tenté de miser sur un succès intériste avec un but de l’inévitable Romelu Lukaku ici (@3,30).

Notre pari - Romelu Lukaku marque contre le FC Séville @2,50

La grosse cote - Neymar guide le PSG

Le PSG a rendez-vous avec l’histoire dimanche à Lisbonne. Le club de la capitale a l’occasion de rejoindre l’OM au palmarès de la Ligue des champions. Pour cela, il lui faudra dominer le Bayern Munich, qui a impressionné en quarts contre le Barça (8-2), un peu moins au tour d’après devant Lyon (3-0). Pour cela, le club de la capitale comptera notamment sur son attaque de feu, emmenée par un Neymar en grande forme. Blessé lors des échéances européennes du printemps lors de ses deux premières années parisiennes, le Brésilien est, à l’image de son club, très revanchard et extrêmement motivé depuis le début du Final 8. Cela s’est vu lors des deux matchs contre l’Atalanta Bergame (2-1) et le RB Leipzig (3-0). S’il n’a délivré “que” deux passes décisives lors de ces rencontres (pour l’égalisation face aux Italiens et le 2-0 contre les Allemands), le capitaine de la Seleçao a été un poison constant pour les défenses adverses, multipliant les provocations balle au pied et rendant fou ses vis-à-vis, souvent contraints de faire faute pour l’arrêter. Si, comme le veut l’adage, on reconnaît les grands joueurs lors des grands rendez-vous, Neymar sait ce qu’il lui reste à faire dimanche. Buteur en 2017 contre le Bayern pour son deuxième match européen avec le PSG, il retrouvera dans son couloir Kimmich, qu’il avait fait souffrir à l’époque, ou Boateng, dont la rapidité n’est pas le principal atout. Voir Neymar marquer ne serait pas étonnant à nos yeux dans cette finale. Et l’imaginer guider le PSG vers le sacre serait un joli clin d’oeil du destin.

Notre pari - Neymar marque et le PSG bat le Bayern Munich @4,50

Le pari sûr - Nice débute bien

Dans une première journée amputée de nombreux matchs pour cause de coupe d’Europe ou de coronavirus, cette rencontre entre Nice et Lens sera scrutée. Pour sa deuxième saison sous l’égide d’Ineos, l’OGCN s’est à nouveau montré très actif sur le marché des transferts. Contrairement à l’année passée, Patrick Vieira peut compter sur un effectif bouclé très tôt dans l’été et encore une fois très séduisant sur le papier. La pépite Amine Gouiri est venue épauler Kasper Dolberg en attaque, l’expérimenté Morgan Schneiderlin renforcera l’entrejeu, tandis que le prometteur Bambu formera une solide charnière 100% brésilienne avec le taulier Dante, notamment. Malgré une campagne de matchs amicaux en dents de scie (trois victoires, un nul, trois défaites), les Aiglons (qui ont aussi su garder Youcef Atal cet été aussi) nous semblent armés pour viser le top 5 au minimum cette saison et seront de sérieux outsiders pour une place sur le podium. Ils ont l’occasion d’envoyer un premier message à leurs rivaux dimanche lors de cette 1ère journée. Ce seront des retrouvailles particulières car à huis clos pour le RC Lens, enfin de retour dans l’élite. Après une solide dernière saison en L2, les Sang et Or ont aussi beaucoup recruté et il va peut-être falloir du temps pour trouver les automatismes, comme en attestent les résultats mitigés obtenus en préparation (deux victoires, deux nuls, trois défaites). Ce premier déplacement n’est pas vraiment un cadeau pour le RCL et nous voyons Nice rappeler d’entrée au promu que la tâche s’annonce ardue s’il veut se maintenir.

Notre pari - Nice bat Lens @2,05

