Infographie - Sans Neymar ni Cavani, Kylian Mbappé s'est déchaîné

Non, Kylian Mbappé n’a rien d’un touriste. Encore sauveur d’un PSG moins efficace face à Caen ce samedi (1-2), le prodige parisien continue d’affoler les compteurs. Avec 24 buts en 21 matches, il trône évidemment au sommet du classement des meilleurs buteurs de L1. Toutes compétitions confondues, le voilà déjà à 29 buts et 14 passes. À 20 ans, il talonne Lionel Messi (33) au classement des meilleurs buteurs européens. Bref, le phénomène n’a pas fini de faire parler de lui.

Pourtant, il y aurait pu avoir un coup de moins bien. Le 23 janvier dernier, au moment où Neymar se blesse face à Strasbourg, Mbappé perd son acolyte et l’homme avec qui il échange le plus dans l’animation offensive parisienne. De quoi être inquiet ? Pas du tout. Car depuis que le Brésilien est absent, le gamin français n’a pas franchement chômé. En l’absence du numéro 10 parisien, il a même carrément assumé ses responsabilités offensives. En neuf matches, il a signé 8 buts et 3 passes.

Kylian MbappéGetty Images

Seul dans l’axe, c’est un succès total

Cependant, dire que Mbappé est plus prolifique sans Neymar serait mentir. Cette saison, lorsque les deux hommes ont été alignés ensemble, le champion du monde présente des stats complètement folles : 18 matches, 18 buts et 9 passes décisives. Sans lui, en incluant la période de blessure du Brésilien, c’est légèrement moins bien : 14 matches, 11 buts et 5 passes.

En réalité, s’il faut se pencher sur une donnée plus récente, c’est davantage en évoquant Edinson Cavani que cela devient pertinent. Depuis que Neymar et l’Uruguayen sont sur le banc, Mbappé a disputé cinq matches seul en pointe : Manchester, Sainté, Montpellier, Nîmes et Caen.

Résultat ? Il a marqué à chaque fois, portant même son total à 7 buts en 5 matches. Preuve que, même à 20 ans, on peut assumer seul sur ses épaules la finition d’un prétendant au sacre européen. Enfin, seulement lorsque l’on s’appelle Kylian Mbappé.