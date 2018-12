Jean-Michel Aulas après la qualification de Lyon : "On a tremblé tout le match"

Lyon peut remercier Nabil Fekir. L’Olympique Lyonnais s’est qualifié en huitièmes de finale de Ligue des champions au terme d’un match très compliqué à Kiev face au Shakhtar Donetsk, qui s’est conclu par un match nul (1-1) et grâce à un but de son attaquant international. Il n’en fallait pas plus aux hommes de Bruno Genesio, pour atteindre le Top 16 européen.

A l’image de leur première partie de saison, les Lyonnais ont souvent pris des buts dans les dernières minutes. L’objectif ce mercredi était donc de conserver le score, encore une fois, à défaut de s'être mis à l'abri. Et malgré la physionomie du match, ce que retient le jeune Houssem Aouar, c’est la qualification : "C'est dommage de ne pas avoir su tuer le match en première période, regrette-t-il au micro de RMC Sport. Mais l'essentiel est là : c'est la qualification.” Un sentiment partagé par le président des Gones Jean-Michel Aulas : "On a eu très peur jusqu’au bout, Anthony Lopes a fait un arrêt fantastique à la fin du match. ( …) On a tremblé tout le match. Il y a de la fierté."

" On sera le Petit Poucet "

Les Lyonnais regardent désormais vers le tirage au sort lundi : "On va attendre le tirage et continuer notre chemin en espérant une bonne équipe, parce qu'on est tous des compétiteurs et des joueurs ambitieux", a estimé Nabil Fekir, buteur décisif. Jean-Michel Aulas, lui, croit fermement aux chances de son équipe d’aller loin dans la compétition :"L'objectif était de se qualifier, on sera le Petit Poucet, avec l'intime conviction qu'on peut faire quelque chose de grand."

Bruno Genesio a lui aussi, tremblé jusqu’au bout : "Aller chercher une qualification en souffrant et sous pression, je suis content", a-t-il affirmé avant de rendre hommage au buteur lyonnais de la soirée : "Je suis heureux que le but soit marqué par Nabil. Il a été critiqué. C’est un beau symbole." Le président, lui, a voulu "saluer" son entraîneur, "parfois critiqué, mais qui, avec rigueur, a su mettre à défaut notre adversaire". Un de plus, puisque Lyon termine cette phase de groupes en étant invaincu.