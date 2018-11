Jean-Michel Aulas : "Il faut arrêter de dramatiser, tout le monde doit nous aider"

Les matches se suivent et se ressemblent pour l'OL. En supériorité numérique et en avance de deux buts, les Gones sont parvenus à se faire rejoindre, mercredi soir, par Hoffenheim (2-2). Résultat, ils devront se battre jusqu'au bout pour décrocher leur ticket pour les 8es de finale de la Ligue des champions. En attendant, Bruno Genesio, lui, cherche à comprendre les maux de son équipe.

"Nous n'avons pas su tuer le match. Nous avions fait le break. Nous avons eu plusieurs opportunités de marquer le troisième but et nous avons beaucoup trop reculé, nous avons voulu trop préserver notre résultat", a confié l'entraîneur de l'OL après la rencontre. "L'innovation avec un système en 3-5-2 ? Cela n'a pas complètement marché. Il y a de l'agacement car on laisse filer deux points qui nous qualifiaient quasiment. Les joueurs sont les premiers frustrés de ce résultat, de cette contre-performance. Le système a plutôt bien fonctionné mais dans les matches de ce niveau-là, il faut savoir tuer le résultat quand on en a l'occasion", poursuit-il dans des propos relayés par l'AFP.

" Quand la confiance a commencé à disparaître... "

De son côté, Jean-Michel Aulas n'a pas tenu à "dramatiser" la période de l'OL. Mieux, il est heureux des choix de son entraîneur, qui a su trouver les "bonnes options tactiques" face au club allemand. "Nous menions 2-0. Il y a un manque de confiance chez les joueurs. Le fait de mener a créé un certain nombre d'interrogations et on s'est arrêté de jouer. Il faut trouver la solution à ce problème. Quand la confiance a commencé à disparaître, nous avons été mis en difficulté. Nous avons eu beaucoup d'occasions", confie le président lyonnais. Le tout avant de lancer un appel, dans le but que les critiques sur son club cessent au plus vite.

"Il faut que tout le monde nous aide, estime JMA. A force d'entendre des critiques permanentes qui ne sont pas toutes justifiées, les joueurs y sont sensibles, plus que le président. Il faut arrêter de dramatiser. L'OL est 4e en Ligue 1 et nous sommes toujours en course pour nous qualifier en Ligue des champions, 2e du groupe avec une différence de buts particulière supérieure à Hoffenheim. Si nous commençons à nous tirer des balles dans le pied en affirmant que les joueurs ne sont pas bons ou que l'entraîneur n'y arrivera pas, il est certain que nous n'y parviendrons pas."

Pour conclure, le président lyonnais a fixé le cap pour les prochaines semaines. "Il suffira de gagner l'un des deux derniers matches pour être certains de nous qualifier", annonce Aulas. Pour y parvenir, l'OL devra se souvenir qu'un match dure 90 minutes, pas moins...