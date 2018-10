Justin Kluivert a dédié son premier but avec l'AS Roma à Abdelhak Nouri

Un bel hommage. Justin Kluivert a dédié son premier but avec l'AS Roma, inscrit mardi lors de la large victoire contre Plzen en Ligue des champions (5-0), à Abdelhak Nourri, son ancien coéquipier à l'Ajax Amsterdam. Le 8 juillet 2017, lors d'un match amical entre le club néerlandais et le Werder Brême, "Appie" avait été victime d'une arythmie cardiaque qui avait causé des lésions cérébrales graves et permanentes à ce grand espoir du football néerlandais, sorti du coma en août dernier. Quelques semaines après lui avoir rendu un premier hommage en choisissant son numéro de maillot, le 34, Kluivert a récidivé en brandissant un maillot de la Louve floqué au nom de son ami. Classe.