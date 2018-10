L'antisèche après Hoffenheim - Lyon (3-3) : L'OL ne mérite pas ses regrets

Le jeu : Entre manque de maîtrise et naïveté

Lyon peut s'en vouloir d'avoir laissé filer ce match. Mais il aurait été difficile de comprendre comment Lyon aurait pu le gagner. L'OL n'a presque jamais maîtrisé la rencontre. En grande difficulté sur les côtés et pour relancer, les Gones, beaucoup trop passifs en défense, ont souffert une grande partie de la rencontre. Bien sûr, il y a eu des bonnes périodes lyonnaises, comme lors des 15 premières minutes. Mais elles ont été très rares. Au final, Hoffenheim a dominé dans la possession, a multiplié les centres mais a payé cash la lourdeur de sa défense en se faisant punir sur des transitions rapides lyonnaises.

Les joueurs : Tete et Mendy, les couloirs de la souffrance

Certes, il y a Tanguy Ndombele, qui a fait son match au milieu et a été décisif. Anthony Lopes n'a pas non plus démérité même s'il prend trois buts. Et Memphis Depay, qui a souvent décroché pour essayer d'aller chercher des ballons, a fait parler son talent pour marquer à nouveau. Pour le reste, les Lyonnais n'ont pas été à la hauteur. Pour son premier match de la saison, Kenny Tete a souffert dans son couloir. Tout comme Ferland Mendy de l'autre côté. A leur décharge, les deux latéraux lyonnais n'ont pas été aidés par Martin Terrier et Bertrand Traoré, qui n'ont pas effectué le travail nécessaire en défense, même si le Burkinabé a tenté de redresser le tir après la pause. A Hoffenheim, Nico Schulz a été précieux par ses centres alors qu'Andrej Kramarić a brillé avec son doublé.

La stat : 26

La défense lyonnaise a été canardée ! La preuve ? L'OL a concédé 26 tirs lors de cette rencontre. Comme face à Nîmes (23 tirs), l'équipe lyonnaise a affiché trop de largesses. Et cette fois, elle l'a payé. Même si Hoffenheim s'est montré maladroit (9 cadrés).

Le tweet

C'est la bonne nouvelle de ce match en terre allemande : l'attaque lyonnaise a au moins été au rendez-vous et a retrouvé son efficacité.

La décla :Bruno Genesio (entraîneur de Lyon)

" C'est un sentiment mitigé, nous sommes frustrés et déçus de n'avoir pas su tenir ces trois points jusqu'au bout. Mais le score n'est pas immérité vu le développement du match. Se replier en défense et subir n'aurait pas été la bonne solution, nous ne sommes pas une équipe bâtie pour ça, nous sommes une équipe faite pour jouer. Et justement sur la fin du match nous avons trop reculé, trop subi, et quand nous avons récupéré des ballons nous n'avons pas réussi à les garder et à les utiliser comme on avait su le faire en début de match. Pour la suite, nous avons notre destin entre nos mains et donc c'est un résultat positif. "

La question : Lyon méritait-il mieux ?

L'Olympique lyonnais a montré du caractère. Et le talent de certaines de ses individualités a parlé, en profitant notamment de la lenteur adverse en défense. Mais la copie rendue par l'OL ne mérite pas mieux qu'un nul. Elle est faible dans l'ensemble. Et c'est un euphémisme.

Si les Gones avaient bien ciblé les soucis défensifs allemands sur les phases rapides, ils ont ainsi complètement manqué leur coup tactiquement. Bruno Genesio voulait cadenasser les couloirs, où les Allemands ont l'habitude de s'illustrer avec leur système à trois derrière ? Au final, les Lyonnais ont sombré justement dans ce secteur.

Ce n'est pas qu'en raison des absences (Leo Dubois et Rafaël), loin de là. Si Kenny Tete manque certes de compétition - et cela s'est vu -, la naïveté de l'équipe lyonnaise en phase défensive a sauté aux yeux. Les protégés de Jean-Michel Aulas ont été beaucoup trop laxistes et n'ont pas maîtrisé grand-chose. Mais au moins, ils sont toujours invaincus dans cette C1 et s'offrent du temps pour corriger tous ses défauts. C’est bien le principal. Même si l'impression laissée par l'équipe lyonnaise n'est pas rassurante.