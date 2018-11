L'antisèche de Lyon - Manchester City : Entre envie de savourer et peur de regretter

Le jeu : La copie presque parfaite de l'OL

Lyon a regardé City les yeux dans les yeux. Encore une fois. L'OL a joué la bonne partition pour contrarier le leader de la Premier League. Disciplinés avec leur défense à trois, les Gones ont longtemps gêné les Citizens, qui n'étaient pas dans un grand soir. Ces derniers ont certes eu la possession. Mais durant les 60 premières minutes, c'est bien l'équipe française qui s'est mise le plus en évidence en étant compacte derrière et en se montrant percutant en contre. Elle aurait même pu ou dû prendre l'avantage plus tôt. Mais ensuite et surtout après chaque but lyonnais, Manchester City a su avoir le caractère pour prendre la direction des opérations et être plus tranchant sur coups de pied arrêtés.

Les joueurs : Cornet, l'homme anti-City

Quel match de Maxwel Cornet ! Déjà décisif à l'aller, l'Ivoirien a encore démontré qu'il était l'arme fatale face à Manchester Ciy. C'est simple, il était partout. Et il s'est offert un doublé tonitruant sur deux passes de Memphis Depay. Si Cornet a attiré tous les regards, il faut aussi mettre en exergue les prestations d'Houssem Aouar et Tanguy Ndombele, précieux au cœur du jeu pour gêner les Citizens. Dans son but, Anthony Lopes n'a, lui, pas été reste. A l'inverse, Nabil Fekir, visiblement diminué, n'a eu l'impact espéré. A Manchester City où David Silva s'est activé pour guider les siens, Sergio Agüero a encore démontré qu'il était un buteur d'exception.

La stat : Génésio peut bomber le torse

On ne sait pas où Lyon ira cette saison dans cette édition de la Ligue des champions. Mais l'OL a pris 4 points face à Manchester City durant cette phase de poules. Ce n'est pas anodin. C'est même une sacrée performance réalisée par les hommes de Bruno Génésio. Personne n'avait en effet fait aussi bien face à une formation dirigée par Pep Guardiola depuis 2010.

Le tweet "Boost Mercato"

La décla : Rafael (le défenseur de l'OL sur OLTV)

" On va quand même se qualifier. C’est fou de prendre 4 points contre City et de ne pas être encore qualifiés. Il va falloir finir le boulot. On a fait un très bon match ce soir. Le bloc a été très solidaire. On doit reproduire ce genre de performances. "

La question : La prestation lyonnaise ou les points laissés, que faut-il retenir ?

L'envie est forcément de s'attarder sur la prestation des hommes de Bruno Génésio. L'entraîneur lyonnais a sorti la bonne tactique et a été récompensé de son audace de se priver de Lucas Tousart devant sa défense. Ses joueurs ont eux été à la hauteur du rendez-vous. Face à l'une des meilleures équipes d'Europe, ils ont livré une grande copie et rappelé tout le talent de ce groupe. Même si City était privé de nombreux joueurs (Bernardo Silva, Ilkay Gündogan, Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne, Benjamin Mendy), c'est une vraie performance qui valide celle du match aller.

Ça, c'est pour le positif. Mais il y a un bémol et non des moindres : les points laissés en route. Encore une fois, Lyon n'a pas su conserver son avance au tableau d'affichage dans les derniers instants d'une rencontre. Avec les deux matches face à Hoffenheim, l'OL a laissé six points en route dans cette phase de Ligue des champions. C'est beaucoup. Beaucoup trop ? Il est trop tôt pour le savoir. Mais il est dommage que Lyon ne soit pas encore qualifié (voire ne termine pas premier) et se retrouve dans l'obligation d'aller valider son ticket pour les 8es à Donetsk face au Shakhtar.

Alors bien sûr, l'OL peut surtout s'en vouloir d'avoir perdu ces points contre Hoffenheim. Au vu du scénario du match de ce mardi, Lyon pouvait clairement rêver d'une autre fin. Mais voilà, le manque de concentration des Lyonnais sur coups de pied arrêtés et leur incapacité à conserver le score sont venus gâcher la fête. Dans deux semaines, il ne sera pas question d'afficher encore ses manques. Pour ne pas avoir de terribles regrets. Car une équipe apte à bousculer le Manchester City de Pep Guardiola ne mérite pas de rater les huitièmes.