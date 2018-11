Le PSG annonce une élongation pour Neymar et une contusion pour Mbappé

Le voile s'est levé sur l'état de santé de Neymar et de Kylian Mbappé. Du moins en partie. Le PSG a annoncé les résultats des examens passés mercredi par le Brésilien, sorti sur blessure face au Cameroun (1-0), et le Français, touché lors de la victoire des Bleus contre l'Uruguay (1-0). Ils souffrent respectivement d'une élongation des adducteurs droit et d'une contusion à l'épaule. Le club de la capitale précise que ses attaquants observeront une période de soin de 48 heures "afin de juger l'évolution clinique".

Ces 48 heures seront décisives. Pas par rapport à la réception de Toulouse samedi (17h00) dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1, pour laquelle les deux joueurs devraient logiquement être absents puisqu'ils ne vont pas s'entraîner jeudi et vendredi. Mais bien pour le choc décisif de mercredi face à Liverpool, lors de la 5e journée de Ligue des champions. Un match que Paris doit impérativement remporter pour rester dans la course aux huitièmes de finale.

A ce stade, la participation de Mbappé semble moins improbable que celle de Neymar pour la rencontre face aux Reds compte tenu de la nature des blessures des deux joueurs. Une élongation aux adducteurs nécessite généralement plusieurs semaines de repos. Après avoir manqué le 8e de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid la saison passée (1-3), le Brésilien pourrait ainsi être forfait pour un autre match décisif du PSG dans cette compétition. Mais il faudra attendre les prochains jours pour en avoir la certitude, en fonction de l'évolution de sa blessure.