Le PSG bat Liverpool (2-1) et se replace dans la course aux 8es de finale

C’était à la fois une affiche de gala et un rendez-vous couperet. En cas de défaite, le Paris Saint-Germain aurait été bouté hors de la Ligue des champions avant même les huitièmes de finale. Mais le club de la Capitale ne s’est pas loupé. Dans un Parc des Princes plein à craquer et au terme d’une prestation emballante, puis crispante, le PSG s’est offert Liverpool, vice-champion d’Europe en titre et actuel dauphin d’Angleterre (2-1).

Mis sur de bons rails grâce à des buts signés Juan Bernat (13e) et Neymar (37e), les Parisiens ont tenu leur précieux succès jusqu’au bout, et ce malgré la réduction de l’écart de James Milner sur penalty (45e+1). Thiago Silva et ses coéquipiers auront leur destin entre leurs mains au moment de se rendre à Belgrade, dans deux semaines. Une victoire (voire un nul) enverra les Parisiens en huitièmes de finale.

Troisième du groupe C au coup d’envoi, le PSG n’avait pas le choix : il devait l’emporter, ce mercredi contre Liverpool, afin de se positionner idéalement dans la course aux huitièmes de finale. Forcément conscients de l’importance que revêtait cette rencontre, les joueurs de Thomas Tuchel ont d’abord réalisé un premier quart d’heure de grande qualité. Angel Di Maria (6e) puis Kylian Mbappé (12e) ont chauffé les gants d’Alisson. Le portier brésilien n’a en revanche rien pu faire sur la frappe à ras de terre de Juan Bernat, opportuniste et efficace à la suite d’un dégagement raté de Virgil Van Dijk (13e).

