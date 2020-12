Le coup sûr : le Barça poursuit son sans faute

Le Barça est loin d’être impérial cette saison, mais il réalise pour l’instant un parcours parfait en Ligue des champions. Les Catalans ont remporté leurs quatre matchs dans cette compétition, avec notamment un succès sur la pelouse de la Juventus Turin (0-2) et un carton réalisé contre Ferencvaros (5-1). Ils retrouvent cette semaine les Hongrois, avant le match retour contre la Juve, “finale” probable pour la première place du groupe. Pour se faciliter la vie, les coéquipiers de Lionel Messi seraient bien inspirés d’enchaîner sur un troisième succès de suite, toutes compétitions confondues, contre la lanterne rouge de leur groupe. Les deux succès contre le Dynamo Kiev et Osasuna (4-0 à chaque fois), avec notamment un but de Griezmann dans ces deux matchs, confirment que cette équipe monte doucement en puissance. L’avantage, c’est qu’elle ne devrait pas avoir à trop forcer pour se défaire de Ferencvaros. Facile dans son championnat, où elle est invaincue en dix journées, cette équipe est loin d’avoir le niveau pour espérer titiller les cadors du continent. Le Barça, à l’aller, ou la Juve, qui a fini par faire la différence en deuxième mi-temps en Hongrie il y a un mois (1-4), l’ont confirmé. Pour nous, le Barça ne devrait pas trop trembler pour s’offrir un cinquième succès européen ici.

Notre pari - Le FC Barcelone bat Ferencvaros @1,34

Le coup à tenter : Cavani ne rate pas ses retrouvailles avec le PSG

C’est un running gag qui poursuit le PSG depuis des années. Ses anciens joueurs aiment généralement se rappeler au bon souvenir du club de la capitale en brillant quand ils croisent à nouveau sa route. Cela s’est vérifié le week-end passé contre Bordeaux, avec un énorme match d’Hatem Ben Arfa et un but de l’ancien "titi" Yacine Adli. En Ligue des champions, Christopher Nkunku a également marqué avec Leipzig contre son club formateur cette saison, quelques semaines après Kingsley Coman, qui a crucifié son ancien club en finale avec le Bayern Munich en août dernier... Après avoir raté le match au Parc des Princes, car non retenu par son entraîneur, ce ne serait pas étonnant de voir Edinson Cavani briller à son tour contre Paris à notre avis. Battus par Manchester United à l’aller (1-2), les Parisiens débarquent en Angleterre en plein doute, après des dernières prestations loin d’être rassurantes. Man U vient d’enchaîner à Southampton une quatrième victoire consécutive (2-3), toutes compétitions confondues, grâce à un doublé de… Cavani. Également passeur décisif sur le premier but de son équipe, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a probablement gagné sa place de titulaire pour le choc européen de mercredi contre un club qu’il a quitté frustré et par la petite porte. Face à des défenseurs à la peine en ce moment et qu’il connaît très bien, nous pensons qu’El Matador devrait se montrer à son avantage et donner un peu plus de regrets à ses anciens dirigeants de ne pas l’avoir prolongé en marquant contre Paris.

Notre pari - Edinson Cavani marque contre le PSG @3,00

Le coup à tenter : Rennes limite la casse

Avec un petit point pris en quatre matchs, l’apprentissage de la Ligue des champions a été douloureux pour Rennes pour l’instant. L’enchaînement des matchs a de plus été fatal pour les joueurs de Julien Stéphan, en difficulté depuis plusieurs semaines en championnat après un bon début de saison. Accroché à Strasbourg vendredi (1-1), Rennes n’a gagné qu’un seul de ses onze derniers matchs (pour quatre nuls et six défaites), toutes compétitions confondues, et plusieurs de ses cadres (Guirassy, Cavaminga, Nzonzi) enchaînent les prestations inquiétantes. La bonne nouvelle, c’est que son adversaire européen ne va pas beaucoup mieux. Krasnodar n’a pris qu’un point aussi en Ligue des champions, à l’aller, dans une rencontre que Rennes avait dominée (1-1). Les Russes n’ont gagné que deux de leurs onze derniers matchs (pour un nul et huit défaites), à domicile à chaque fois il est vrai. Sur leurs huit derniers matchs, leur bilan est encore plus catastrophique, avec sept défaites pour un seul succès. Ils ont été largement dominés par Séville et Chelsea pour leurs deux matchs européens à domicile et cela peut donner des espoirs à Rennes, qui aura un vrai coup à jouer en Russie à notre avis. Difficile de dégager un vainqueur entre ces deux équipes malades. Un nul ne serait pas une mauvaise opération pour Rennes, qui pourrait encore espérer se qualifier pour la Ligue Europa lors de la dernière journée. Nous pensons que les Rouge et Noir sont capables de ramener ce précieux point.

Notre pari - Match nul entre Krasnodar et Rennes @2,65

