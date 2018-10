"Leçon tactique", "Pas une équipe" : la presse italienne sans pitié pour le PSG

Le goût d'un résultat dépend souvent du scénario dont il découle. Alors, pour le Napoli, le match nul face au PSG de mercredi soir (2-2) est forcément quelque peu amer. Si le club italien aurait certainement signé pour ramener un point du Parc des Princes avant la rencontre, voilà qu'il s'en mord finalement les doigts. Il y a de quoi. Sans le but sur le gong de Di Maria (93e), les trois points étaient dans la poche. La qualification quasiment. Si les regrets sont présents, la presse italienne ne pouvait toutefois que saluer Carlo Ancelotti et ses hommes ce jeudi.

Pour la Gazzetta dello Sport, ce résultat reste un "exploit" pour le Napoli, qui a réalisé une "énorme prestation" sur la pelouse du Parc des Princes. "Le résultat ne doit pas effacer le contenu", peut-on lire dans les colonnes du quotidien transalpin. Le Corriere dello Sport, lui, salue la "grandeur" du club italien. "Orgueil et déception", clame un encadré à côté de la photo d'un Lorenzo Insigne exultant après son but.

"Malgré Di Maria, on a vu un grand Napoli", titre de son côté Tuttosport. Le tout pendant que La Repubblica, elle, parle de match "quasi parfait". Un nom revient en tout cas un peu partout ce jeudi matin de l'autre côté des Alpes : Carlo Ancelotti. L'entraîneur du Napoli est pour beaucoup le grand maître d'oeuvre de ce résultat, en plus de la victoire face à Liverpool il y a quinze jours. "Il a donné un aura international à cette équipe", résume parfaitement la Gazzetta.

Le PSG a reçu une "leçon tactique"

Si la presse italienne se montre donc (logiquement) dithyrambique avec le Napoli, difficile d'en dire autant du PSG, qui a reçu une "vraie leçon tactique" selon le Corriere dello Sport. Pour faire simple, ce n'était "pas une équipe". "Elle était coupée en deux", estime de son côté la Gazzetta, qui pense que la tactique de Thomas Tuchel était "trop ambitieuse". "Ce n'est pas le tout de collectionner les stars, il faut aussi les mettre dans les conditions de briller. L'unique tactique, c'était de donner le ballon à Neymar", écrit le quotidien, pas convaincu par la prestation du Brésilien, jugé trop "virtueux".

SI Thomas Tuchel a corrigé le tir en deuxième période, la Gazzetta lui accorde un 6/10 dans ses notes. Le meilleur joueur ? Angel Di Maria, "insuffisant" dans les 90 minutes mais sauveur du PSG à la dernière seconde. Le pire ? Kylian Mbappé, qui a "disparu" du match. Résultat, un 5/10 et des remontrances.

Du côté de Naples, on ne manque pas d'envoyer quelques piques au PSG et ses stars. Il Mattino, le quotidien local, ne passe donc pas par quatre chemins : "Les champions, c'est nous !", écrit-il en Une. Un message clair, net et plutôt précis. Le match retour, prévu pour le 6 novembre, s'annonce brûlant au San Paolo. Pour en sortir indemne, le club parisien devra y montrer un tout autre visage. Au risque, cette fois, d'y rester pour de bon.