Les notes du PSG face à Manchester United : Le naufrage de Buffon et Kehrer, l’impuissance de Mbappé

De notre envoyé spécial au Parc des Princes,

Gianluigi Buffon : 2

J'ai aimé : Pas grand-chose.

Je n'ai pas aimé : Sa faute de main terrible sur une frappe pas forcément dangereuse de Marcus Rashford. Déjà qu'il n'avait pas été très inspiré dans sa sortie sur le premier but, il a fait mal au PSG avec cette boulette indigne de son illustre CV. Et il ne peut rien faire sur le penalty.

En bref : Une faute inhabituelle pour lui. On était très loin du grand Buffon, qui devait aider le PSG à grandir dans cette Ligue des champions.

Thilo Kehrer : 2

J'ai aimé : Sa seconde période où il a été moins en difficulté. Histoire de mettre en avant quelque chose de positif.

Je n'ai pas aimé : Son manque de concentration coupable sur le premier but. Et sa fébrilité ensuite devant Marcus Rashford.

En bref : Il avait été un roc impressionnant à Old Trafford. On ne l'a pas reconnu au Parc.

Remplacé par Thomas Meunier à la 70e

Thilo KehrerGetty Images

Thiago Silva : 4,5

J'ai aimé : Il a apporté de la sérénité dans ses interventions et ses relances.

Je n'ai pas aimé : On l'a vu un peu agacé en fin de première période. Et il n'a pas réussi à rattraper la boulette de Kehrer sur le premier but, même s'il n'y peut pas grand-chose.

En bref : Ce n'est pas lui qui a failli en défense. Même s'il n'a pas su rassurer ses coéquipiers.

Presnel Kimpembe : 4

J'ai aimé : Son duel physique avec Romelu Lukaku. Le champion du monde a fait parler sa puissance quand il a eu à lutter avec le solide Belge.

Je n'ai pas aimé : C'est lui qui fait la main qui amène le penalty (90e). C'est involontaire. Et il ne peut pas grand-chose. Mais ça coûte très cher.

En bref : Cette main est si cruelle pour l'un des buteurs du match aller.

Presnel Kimpembe fait main face à Manchester UnitedGetty Images

Juan Bernat : 5

J'ai aimé : Son apport offensif bien sûr. L'ancien Bavarois, qui a signé son troisième but en C1 cette saison, est un vrai plus en attaque sur le côté gauche. Il a en plus signé quelques interventions clefs en défense à la fin.

Je n'ai pas aimé : Presque rien. Pour chipoter, il a été pris de vitesse en défense à certains moments, notamment à la 42e.

En bref : Le Parc l'a ovationné à la 86e. Et c'était bien mérité vu son match. C'est le seul Parisien à avoir été à la hauteur de l'événement.

Marquinhos : 4,5

J'ai aimé : Son abattage en défense. Sa manière d'aller chasser ses adversaires pour leur mettre la pression. Et le Brésilien, qui a terminé le match en défense, a signé quelques ouvertures intéressantes.

Je n'ai pas aimé : Il a de temps en temps évolué un peu trop haut, notamment en première période.

En bref : Difficile de le pointer du doigt après ce match.

Marco Verratti : 4,5

J'ai aimé : Sa hargne. Sa façon de gratter des ballons avec ses tacles glissés. Mais l'Italien a aussi affiché sa capacité à conserver les ballons et à orienter le jeu parisien.

Je n'ai pas aimé : Ses imprécisions sur certaines relances, qui stoppent des actions intéressantes pour Paris. Dans un match comme ça, sa prestation manque d'un petit dépassement de fonction qui aurait été si précieux à Paris.

En bref : Du Verratti. Même s'il n'est pas parvenu à éclairer le jeu suffisamment pour sortir ce PSG de l'ornière.

Marco Verratti face à Manchester UnitedGetty Images

Julian Draxler : 3

J'ai aimé : Sa finesse technique. Sa vista pour trouver des espaces sur certaines passes.

Je n'ai pas aimé : Il n'a pas assez pesé. Il a trop souvent joué dos au jeu ou reçu le ballon arrêté.

En bref : On attend beaucoup plus de l'Allemand dans ce genre de match. Il doit faire mieux.

Remplacé par Paredes à la 70e

Angel Di Maria: 4,5

J'ai aimé : Son activité, ses accélérations, ses ouvertures ou encore ses petites touches techniques pour déstabiliser la défense mancunienne.

Je n'ai pas aimé : Sa nervosité juste après une reprise ratée. On l'a alors vu faire un geste pas forcément nécessaire et contrôlé qui lui a valu un jaune (33e). Contrairement au match aller, il a aussi manqué d'efficacité.

En bref : Ce n'était pas le Di Maria du match aller. Et ça fait mal au PSG.

Angel Di MariaGetty Images

Daniel Alves : 4,5

J'ai aimé : Ses nombreuses ouvertures bien senties pour Kylian Mbappé en première période et à la 83e. C'est d'ailleurs lui qui lance l'attaquant champion du monde tricolore sur le but de Bernat.

Je n'ai pas aimé : Il a laissé Thilo Kehrer un peu trop seul dans son couloir droit.

En bref : Il n'a plus les jambes pour défendre. Mais il sent le jeu.

Kylian Mbappé : 3

J'ai aimé : Ses nombreuses courses pour proposer des solutions à ses coéquipiers. Et bien sûr, sa passe décisive pour Juan Bernat.

Je n'ai pas aimé : Il a été trop facile sur certains gestes (25e). Il a en plus gaspillé de nombreuses actions sur des maladresses (75e, 83e), ou par péché d'individualisme (44e). Enfin, il a aussi trop dézoné sur la fin.

En bref : Certes, il a encore été décisif. Mais il n'a pas été aussi inspiré que ces dernières semaines. Et ça coute très cher à Paris, mercredi soir.