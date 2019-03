Ligue des champions - Eusebio Di Francesco : "Nous ne pouvons pas seulement défendre"

L'entraîneur de l'AS Rome Eusebio Di Francesco a souhaité que son équipe retrouve son niveau de l'année dernière en Ligue des champions où elle avait atteint les demi-finales pour écarter mercredi le FC Porto en huitième de finale retour de la compétition. "J'espère que mon équipe pourra faire un match du niveau qui était le nôtre l'an passé en Ligue des champions", a déclaré le coach italien.

Seulement éliminée aux portes de la finale par Liverpool lors du précédent exercice, la "Louve" n'a pas montré la même consistance cette saison et sait qu'elle devra avant tout tenter de préserver son léger avantage du match aller face aux "Dragons" de Porto (victoire 2-1). "Nous devrons être très bons défensivement, c'est fondamental car il n'y a qu'un but d'écart", a ajouté Eusebio Di Francesco, dont le prénom a été donné en hommage à l'attaquant du Benfica Lisbonne et légende du football portugais.

La Rome ne vient pas pour défendre

Néanmoins, l'équipe italienne a laissé entendre qu'elle n'avait pas fait le déplacement jusqu'au bouillant Stade du Dragon pour donner une leçon de solidité défensive comme aux plus belles heures du catenaccio. "Nous avons conscience de notre petit avantage mais nous ne pouvons pas seulement défendre et penser au résultat de l'aller car si on marque on complique grandement la tâche de Porto", a estimé l'ailier argentin Diego Perotti.

Très critiqué et sur la sellette notamment après la cuisante défaite ce week-end dans le derby romain face à la Lazio (3-0) et la raclée infligée par la Fiorentina en Coupe d'Italie (7-1), Di Francesco a appelé à l'unité alors que le Portugais Paulo Sousa, évoqué comme sérieux candidat pour lui succéder sur le banc, assistera à la rencontre. "Demain ce n'est pas moi qui joue, c'est l'AS Rome. Il faut être derrière les joueurs et soutenir le club, c'est la seule chose qui nous intéresse", a-t-il lancé.