Ligue des champions - Pape Cheikh Diop et Maxwel Cornet, symboles de la réussite lyonnaise

Un match qui peut tout changer. Mercredi, à Manchester, l'Olympique Lyonnais a écrit une nouvelle page de son histoire européenne. Annoncés perdant avant même le coup d'envoi de la rencontre face aux Citizens de Pep Guardiola, les hommes de Genesio ont livré une prestation remarquable. Une rencontre au presque parfait où les hommes choisis par le coach lyonnais ont répondu présent.

Parmi ces hommes, deux ne devaient (logiquement) pas figurer sur la pelouse au coup d'envoi du match. Maxwel Cornet et Pape Diop pouvaient au mieux espérer faire une apparition en seconde période. Traoré pour l'un, Tousart pour l'autre semblaient partir avec une longueur d'avance pour obtenir une place de titulaire dans le onze des Gones. Bruno Genesio en a décidé autrement. En titularisant Cornet sur le côté droit de son attaque et Diop au milieu de terrain, l’entraîneur des Rhodaniens a tenté un coup.

Diop a pris date

Un coup qui prévoyait donc de titulariser Pape Diop aux côtés de Tanguy Ndombele dans l'entrejeu. En préférant le milieu espagnol de 21 ans à Lucas Tousart, pourtant titulaire indiscutable et cadre de l'équipe, Bruno Genesio optait pour un profil plus technique. "On voulait les bousculer avec des joueurs capables de ressortir le ballon même sous pression" expliquait d'ailleurs l'entraineur lyonnais après la victoire de son équipe.

Vidéo - "L'ambition de jouer et ne pas se contenter de défendre" : Genesio détaille son plan victorieux 00:49

Grâce à sa qualité technique supérieure à celle de Tousart et à un volume de jeu monstrueux, Diop a tenu en respect les milieux de terrain mancuniens pendant 90 minutes. Positionné haut sur le terrain dans une ligne de 4 composée de Aouar-Ndombele-Diop-Cornet le milieu de terrain de l'OL, recruté à l'été 2017 pour 10 millions d'euros, s'est régalé face à Manchester City.

En récupérant pas moins de 10 ballons et grâce à sa capacité de projection rapide vers l'avant Diop est monté en puissance tout au long du match. Son association avec Ndombele a fonctionné à merveille et est pleine de promesse. "C'est peut-être la bonne surprise de la saison" détaillait d'ailleurs Genesio cet été à propos de l'ancien joueur du Celta Vigo qui a disputé seulement 72 petites minutes de jeu la saison dernière avec l'OL. Une surprise qui après son superbe match face aux Citizens a pris date pour la suite de la saison.

Nabil Fekir a inscrit le deuxième but de Lyon face à Manchester CityGetty Images

Cornet, une belle revanche

L'autre surprise du onze de départ de l'OL était Maxwel Cornet, titularisé dans le couloir droit en lieu et place de Bertrand Traoré, l'habituel occupant du poste. Et la mission de l'attaquant de 21 ans était simple : aider Rafael à défendre dans son couloir droit face aux assauts de Raheem Sterling. Dans un premier temps l'ancien joueur du FC Metz, à l'OL depuis 2015, a été très précieux défensivement. Avant de rappeler à tous qu'il était avant tout un attaquant.

Grâce à son volume de jeu, l'international ivoirien s'est créé de nombreuses situations, très souvent lancé en profondeur après une récupération haute de son équipe. "On voulait avoir avec Maxwel Cornet un joueur de profondeur. On imaginait que s'il y avait des choses à faire c'était sur ce côté et dans la profondeur" a avoué Genesio après le match. Si c'est sur son côté droit (et du pied gauche) que l'attaquant de l'OL a ouvert la marque, ce n'est pas sur une contre-attaque éclair. Qu'importe.

Vidéo - Cornet : "On a pris du plaisir après s'être remis en question" 00:54

Grâce à cette réalisation, sa troisième en Ligue des champions, Cornet a peut-être mis fin au débat entourant systématiquement ses prestations avec l'OL. "Mon retour gagnant ? C'est un message pour tout le monde" a glissé l'attaquant au micro RMC Sport à l'issue de la rencontre. Rarement inspiré lors de ses entrées en jeu Cornet a peut-être passé ce mercredi un cap, trois ans après son arrivée entre Rhône et Saône.

En signant, et de loin, son meilleur match sous les couleurs de l'OL, Cornet a justifié, tout comme Diop, la confiance que lui a accordé Bruno Genesio. Deux joueurs qui offrent des solutions différentes à l'OL et à son entraîneur. Reste maintenant, pour toute l'équipe, à confirmer. Ce que les Lyonnais ont souvent du mal à faire depuis plusieurs mois. A eux de prouver le contraire dès dimanche avec la réception de l'Olympique de Marseille.