Ligue des champions - Kylian Mbappé : "Je serai là l'année prochaine, c'est sûr"

Kylian Mbappé est "abasourdi". Dans une interview accordée à Téléfoot (et diffusée ce dimanche matin), l'attaquant parisien est revenu, jeudi, sur l'humiliation de l'élimination dès les 8es de finale de Ligue des champions contre Manchester United (0-2, 1-3). Le champion du monde a réaffirmé son attachement au club de la capitale et a affirmé qu'il serait toujours là la saison prochaine.

Malgré sa passe décisive pour Juan Bernat lors du 8e retour, le jeune joueur a été transparent tout au long de la rencontre, et prend ses responsabilités : "Il n'y a pas de mot, je n'ai pas réussi à dormir. On avait beaucoup travaillé pour arriver à ce moment. On est déçus. On a gâché la fête. (...) Si on est éliminés, c'est peut être qu'il nous manquait des choses, qu'on n'était pas là à la hauteur."

Pas question pour autant de renier son club : "Même si je sais que c'est compliqué, je continue à croire en ce projet, je suis sûr qu'on va réussir à faire quelque chose de bien." Mbappé a également tenu à rassurer les supporters parisiens sur son avenir : "Je serai là, c'est sûr. Avec ce qu'il vient de se passer - et même avant, c'était déjà acté -, ça ne sert à rien que ma situation personnelle viennent se rajouter à ça." Rendez-vous la saison prochaine.