Ligue des champions - Quel système pour l'OL face à City ?

Le 3-5-2

L'avantage

C'est peut-être l'option la plus prudente, avec une défense renforcée et un milieu densifié où Lucas Tousart évoluerait en sentinelle derrière Houssem Aouar et Tanguy Ndombele. Ce système permet notamment d'exploiter le profil offensif des latéraux, en particulier de Ferland Mendy sur le côté gauche. Le nouvel international français s'est montré très à l'aise dans cette configuration à trois défenseurs utilisée par Bruno Genesio lors des trois derniers matches de l'OL. Il se mue encore plus facilement en ailier et devient une arme redoutable dans l'animation offensive.

Ferland Mendy (OL) et Wahbi Khazri (ASSE) à la lutte pour la réception d'un centre lors de Lyon - Saint-Etienne en Ligue 1 le 23 novembre 2018Getty Images

L'inconvénient

Ce système reste nouveau pour les joueurs lyonnais et ils ne le maîtrisent pas totalement. Cela se traduit par un placement aléatoire qui laisse parfois des boulevards dans l'entrejeu, comme c'était le cas face à Hoffenheim (2-2) ou lors de la première période face à Saint-Etienne. La coordination entre les défenseurs centraux et les milieux de couloir n'est pas optimale non plus. L'OL peine parfois à contrôler les ailes dans cette configuration.

Le 3-4-1-2

L'avantage

C'est la même base que le schéma précédemment évoqué, avec un milieu offensif à la place de la sentinelle. C'est tout l'intérêt de ce système : pouvoir aligner Nabil Fekir entre le milieu et l'attaque. Cela permet à la fois d'exploiter la qualité individuelle de l'international tricolore entre les lignes et de le rapprocher de Memphis Depay, lui aussi utilisé dans une zone axiale. Deux joueurs qui bénéficient aussi de la présence plus avancée des latéraux pour avoir plus d'espaces. C'est peut-être le système qui optimise le mieux le talent des éléments offensifs de l'OL.

Vidéo - Derby - Fekir : "Tout va bien, je serai là mardi" 00:57

L'inconvénient

Fekir n'est pas en forme. Et sans un Fekir à 100%, ce système est moins intéressant même si Genesio a toujours la possibilité de faire évoluer son animation offensive en alignant deux ailiers et un avant-centre, comme lors de la deuxième période face aux Verts. Mais dans ce cas, l'entrejeu lyonnais peut se retrouver dégarni car Fekir abat un travail précieux à la récupération depuis son poste de meneur. Face à une équipe aussi à l'aise que City dans la circulation du ballon, cela peut rapidement devenir très problématique.

Le 4-4-1-1

L'avantage

C'était le système du match aller et il avait largement donné satisfaction. L'OL avait su globalement contenir le milieu mancunien sous l'impulsion du duo composé par Pape Cheick Diop et Tnaguy Ndombele à la récupération, mais aussi grâce à l'excellent travail de repli de Nabil Fekir, aligné en soutien de Memphis Depay. Il avait trouvé des solutions dans les sorties du ballon grâce à la présence d'Houssem Aouar et de Maxwel Cornet sur les côtés. C'est certainement dans cette configuration que les Gones ont signé leur meilleure performance collective de la saison.

Nabil Fekir a inscrit le deuxième but de Lyon face à Manchester CityGetty Images

L'inconvénient

Il y a des doutes sur les hommes forts du match aller. Le cas de Fekir est paradoxalement le moins problématique. Memphis Depay a prouvé ses qualités dans un registre d'attaquant de soutien si le capitaine lyonnais venait à déclarer forfait. Le cas le plus problématique est celui de Pape Cheikh Diop, tant son impact dans les duels s'était avéré précieux à l'Etihad. Le milieu lyonnais n'a joué que trois minutes depuis un mois. Lucas Tousart n'a pas les mêmes qualités et son rendement laisse à désirer cette saison.

Le 4-3-3

L'avantage

Traditionnellement, cela reste un schéma auquel l'OL est habitué. A défaut d'avoir toujours été performant dans cette configuration, les hommes de Bruno Genesio y ont leurs automatismes. C'est aussi, certainement, le système le plus simple à mettre en place en cas d'une éventuelle absence de Fekir. Le profil du capitaine lyonnais, particulièrement à l'aise dans une attaque à deux têtes, a souvent justifié l'abandon d'un 4-3-3, qui lui convient moins, par le passé. Si Fekir venait à déclarer forfait, revenir à ce schéma aurait du sens.

Bruno Genesio, l'architecte de la victoire de l'OL à CityGetty Images

L'inconvénient

Le manque de repli des ailiers lyonnais qui laisse trop souvent les latéraux dans des situations en un contre un. En particulier de Memphis Depay et Bertrand Traoré. Cela oblige Genesio a composer autrement. L'entraîneur des Gones a notamment l'option de décaler Aouar sur le côté gauche, recentrer Depay dans l'axe et aligner un Maxwel Cornet plus travailleur à droite. Mais faire ce choix aurait des incidences dans l'entrejeu, où le profil d'Aouar est crucial pour donner du liant entre le milieu et l'attaque, et pour la conservation du ballon.

Notre avis

Cela dépend en grande partie de Nabil Fekir. Mais c'est difficile d'imaginer l'OL se passer de son capitaine même s'il n'est pas à 100%. Et si Fekir joue, autant que ce soit dans un système qui le mette en valeur. On opterait plutôt pour le 4-4-1-1 si c'est le cas. Ce schéma avait pleinement donné satisfaction au match aller et semble encore une option plus fiable qu'un système à trois défenseurs pour contrer City.