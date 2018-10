Avant Tottenham - Barça : Piqué, le blues du businessman

Heureux en affaires, malheureux sur le pré. Accusé de se disperser ces derniers mois, Gerard Piqué apparait comme le coupable idéal aux yeux des supporters catalans au moment où le Barça avance au ralenti. Le défenseur central se distingue en effet dernièrement davantage par ses nombreuses activités extra-sportives que grâce à ses prestations sur le terrain. Les Blaugrana disputent un choc européen face à Tottenham ce mercredi soir et le joueur de 31 ans va devoir montrer la même pugnacité sur la pelouse de Wembley qu'autour de la table des négociations.

Créé et présidé par Gerard Piqué, le groupe Kosmos a connu le succès cet été en obtenant la gestion de la nouvelle formule de la Coupe Davis. Deux jours avant la reprise de la saison de Liga, le joueur avait fait le voyage vers Orlando pour assister à la conférence annuelle de la Fédération internationale de tennis (ITF) et célébrer comme il se doit la bonne nouvelle avec ses collaborateurs.

" Le football est un sport qu'on pratique chaque jour deux ou trois heures "

Gerard Piqué dispose d'une solide formation et de nombreux appuis dans le milieu des affaires comme Hiroshi Mikitani, patron de la firme Rakuten qui s'affiche depuis un an sur le maillot du Barça. Il sait surtout se servir de ces atouts pour multiplier ses activités. "J'essaye d'être une personne qui ne reste pas collée à une seule chose, expliquait-il il y a quelques semaines dans les colonnes du Figaro. Je suis footballeur mais je veux jouer plusieurs rôles dans mon travail".

Gerard Piqué en compagnie de David Haggerty, président de la Fédération Internationale de Tennis à Orlando le 16 août 2018Eurosport

Peu commune dans le monde du football, la réussite économique de Piqué pose question quant à son entière implication dans son métier de joueur. "Je suis aujourd'hui totalement disponible pour mon club et pour ma carrière au FC Barcelone, assurait le désormais ex-international espagnol. Mais, comme vous le savez peut-être, le football est un sport qu'on pratique chaque jour deux ou trois heures. Donc, j'ai un peu de temps dans ma vie privée pour continuer à travailler pour la société Kosmos et la Coupe Davis".

Une concentration à retrouver, des responsabilités à assumer

Les activités de Piqué n'avaient jusqu'ici dérangé personne mais elles semblent lui prendre de plus en plus de temps alors que le Barça affiche de sérieux signes de fébrilité. Le club catalan reste sur trois matches de Liga sans la moindre victoire et le défenseur central, auteur d'une malencontreuse passe décisive à un adversaire lors de la défaite devant Leganes (2-1), se retrouve forcément en première ligne.

"Nous ne pouvons pas encaisser des buts à chaque rencontre, a ouvertement regretté le capitaine Leo Messi, dont les relations avec Piqué ne seraient pas au beau fixe selon la presse locale. Nous avons de grands joueurs et ne reposons pas sur une seule individualité." Face à l'attaque de Tottenham, composée du redoutable Harry Kane et du virevoltant Lucas, Gerard Piqué devra sérieusement élever son niveau de jeu et faire preuve d'une vigilance constante pour éviter de voir les Blaugrana subir une nouvelle déconvenue.

Contre les Spurs, Gerard Piqué ne pourra pas compter sur son habituel compère Samuel Umtiti qui souffre toujours du genou gauche. Outre sa performance personnelle, il devra jouer le rôle de leader de la défense et conseiller efficacement Clément Lenglet. De lourdes responsabilités qui ne devraient pourtant pas faire peur au patron.