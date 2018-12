L’Inter Milan a laissé filer sa chance

Les Nerazzurri ont failli et n'iront pas plus loin en Ligue des champions. Le PSV Eindhoven a tenu en échec l'Inter Milan ce mardi à San Siro (1-1). Si les Néerlandais n'ont pas eu le contrôle du jeu, ils ont su faire preuve de réalisme et d'opportunisme. Les joueurs de Luciano Spalletti ont payé leurs errements défensifs. Le troisième de Serie A tentera de redresser la barre en Ligue Europa. Les Intéristes quittent la Ligue des champions par la petite porte, à la troisième place du groupe B, derrière Tottenham, qui a arraché dans le même temps le point du nul face au Barça (1-1).

L'Inter Milan a manqué son rendez-vous avec les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pourtant largement favoris au coup d'envoi, les Intéristes ont peiné face à une surprenante équipe du PSV Eindhoven. Si les Milanais ont eu la possession durant toute la rencontre, ils sont retombés dans leurs travers. Cueillie à froid dans le premier acte par l'ouverture du score des Boeren, signée Hirving Lozano, l'Inter Milan a trop souffert défensivement pour espérer mieux. Piégés par le jeu en contre du leader d'Eredivisie dans un premier temps, les Milanais ont su se montrer plus conquérants au fil de la rencontre. Un sursaut d'orgueil récompensé par un but de Mauro Icardi (73e). Toutefois, la défense du PSV n'aura failli qu'une seule fois

Van Bommel a eu tout bon, Icardi a tout tenté

Disposé dans un système en 4-3-3, le PSV Eindhoven a surpris son adversaire du jour. Avec seulement deux points au compteur dans cette Ligue des champions, les Néerlandais ont probablement livré leur meilleur rencontre ce mardi. Le dispositif tactique mis en place par Mark Van Bommel a souvent pris de court une défense milanaise, dépassée par la vitesse du trio d'attaquant néerlandais (Lozano, De Jong, Bergwijin). Le premier but du leader d'Eredivisie est ainsi logiquement survenu à la suite d'une erreur. Kwadwo Asamoah, peu à son aise, s'est rendu coupable d'une perte de balle, qui a profité à Hirving Lozano.

Toutefois comme souvent avec les Nerazzurri, un homme a su tirer son épingle du jeu. Mauro Icardi a semé le trouble par intermittence au sein d'une défense, pourtant bien en place. L'attaquant argentin est parvenu à plusieurs reprises à se hisser dans le camp adverse. Il a même donné une balle de but pour Marcelo Brozović (72e). L'attaquant intériste n'a pas ménagé ses efforts même s'il a souvent été livré à lui-même. Ses coéquipiers n'ayant pas réussi à faire sauter le verrou néerlandais. C'est logiquement qu'il a trouvé la faille, inscrivant au passage son quatrième but de la saison en Ligue des champions. S'il n'a pas démérité, ce dernier n'est pas parvenu à porter son équipe au succès. Il a toutefois établi un nouveau record, Icardi est devenu le premier joueur de l'Inter Milan à marquer dans chacun de ses trois premiers matches de Ligue des champions.