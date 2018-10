Lyon a bien gâché

Au terme d’un match complètement inégal et débridé, l’Olympique Lyonnais, qui avait activé le mode portes ouvertes en défense, est passé à une minute d’une victoire imméritée à Hoffenheim. Les hommes de Bruno Génésio, qui ont cru renverser la vapeur grâce à des exploits de Tanguy Ndombele et Memphis Depay, ont concédé l’égalisation dans le temps additionnel (3-3). Le nul, logique au regard de la physionomie de la partie, plombe Lyon, qui cède la tête du groupe F à Manchester City. Comme face à Nîmes en Ligue 1, les Lyonnais ont subi beaucoup trop d’occasions pour espérer un autre résultat, même s’il y aura de la frustration à l’arrivée.

L'OL n’est pas passé loin de la correctionnelle. Et, dans le même temps, il pourra s’en vouloir d’avoir balancé un succès qui lui tendait les bras. C’est tout le paradoxe de cette rencontre où il s’est à peu près tout passé. Et où les défenses avaient ouvert les vannes des deux côtés. Comme face à Manchester City il y a quelques semaines, l’OL est plutôt bien rentré dans son match. Mais, petit à petit, les Allemands ont pris confiance en s’engouffrant dans les couloirs. Nico Schulz, à gauche, et Pavel Kaderabek, à droite, ont fait ce qu’ils voulaient de leur vis-à-vis, ce qui leur a permis de multiplier les centres dangereux. En somme, l’égalisation d’Andrej Kramaric après une remise hasardeuse de Denayer n’avait rien d’illogique (1-1, 32e).

Dans les couloirs, le désert

Car, auparavant, Lyon avait eu la bonne idée d’ouvrir le score dans un temps faible, au moment où Bertrand Traoré a surgi dans les pieds de Kevin Vogt, trop tendre dans sa prise de balle (0-1, 26e). Ce but n’a pas mis ses coéquipiers sur orbite et l’OL, apathique et coupable de nombreuses erreurs, a continué de subir jusqu’à la pause. Dès l’entame du second acte, les choses se sont même un peu plus compliquées pour les Lyonnais, quand Traoré, trop court de la tête, a permis à Kramaric de s’offrir un doublé facile (2-1, 47e). La suite ? Toujours des errements derrière, mais deux exploits individuels pour les compenser : Ndombele, bien aidé par le gardien, a fait mouche avec une frappe culottée dans un angle fermée (2-2, 59e) et Depay y est allé seul, en puissance, croyant enfoncer les Allemands une bonne fois pour toutes (2-3, 67e).

Tanguy Ndombele (Olympique Lyonnais) célèbre son but contre Hoffenheim en Ligue des championsGetty Images

Pour préserver cet avantage au tableau d’affichage, les Gones ont dû compter sur un Anthony Lopes vigilant (70e, 71e) et l’immense manqué de Vogt, complètement oublié aux six mètres à la réception d'un corner (88e). Mais ils ont fini par céder sur une ultime action conclue par Joelinton, sans doute hors-jeu sur un énième centre (3-3, 90e+2). Cette troisième réalisation d’Hoffenheim a matérialisé les oublis défensifs des Rhodaniens, qui restent invaincus dans cette Ligue des Champions mais ne sont plus premiers de leur groupe. Avec une victoire, ils auraient fait un grand pas vers la qualification. Là, il va falloir trouver des solutions pour verrouiller et éviter ces montagnes russes qui donnent le vertige autant que des haut-le-coeur haut-le-coeur et sont parfois porteuses de cruelles désillusions.