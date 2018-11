Mourinho n'a pas pu s'empêcher de chambrer (et s'en est presque voulu)

José Mourinho sera toujours José Mourinho. C'est plus fort que lui. Mercredi soir, au terme d'une soirée qui était mal engagée pour lui et les siens, le Portugais s'est offert deux plaisirs : la victoire face à la Juventus et une petite revanche sur les supporters turinois qui n'avaient pas oublié qu'il a entraîné l'Inter dans une vie précédente.

Après le coup de sifflet final et la victoire de Manchester United (1-2), le Portugais n'a pas eu envie de rentrer aux vestiaires de suite. Il s'est avancé sur la pelouse du Juventus Stadium et a ostensiblement chambré le public piémontais en portant sa main à son oreille droite.

" J'étais là pour faire mon travail "

Pourquoi ? La réponse du Special One, au micro de la chaine italienne Sky : "J'ai été insulté pendant 90 minutes et moi, j'étais là pour faire mon travail. Moi, je n'ai insulté personne". Déjà ciblé à l'aller, il y a quinze jours, Mourinho avait alors répondu en brandissant trois doigts vers les fans de la Juventus, en référence au triplé qu'il avait réalisé avec l'Inter en 2010.

Assez rare pour être signalé, l'ancien entraineur du Real Madrid a (presque) regretté son geste du soir : "A froid, sans doute que je ne le referais pas, a-t-il ajouté. Il faut oublier ça". Avant de revenir au match qui fut de " haut niveau". "On ne peut pas être meilleurs que ça. On a fait un match fantastique, avec un peu de chance pour le gagner."