Genesio croit à l'exploit contre le Barça : "On a une chance de créer l'exploit"

Certains supporters de l'OL espéraient du lourd. Ils ont été servis. En 8es de finale de la Ligue des champions, leur club affrontera le Barça. Un sacré tirage pour Bruno Genesio et ses joueurs, condamnés à l'exploit pour entrevoir les quarts. "C'est l'un des plus compliqués. Il faut faire avec. Ce sera une belle affiche pour notre stade, pour nos supporters. On jouera notre chance à fond, même si on sait que Barcelone est favori", a réagi l'entraîneur lyonnais en conférence de presse. Le tout quelques minutes après le tirage.

" On va retrouver Sam Umtiti "

Conscient qu'il va falloir "deux exploits", Bruno Genesio souhaite prendre en exemple la double confrontation face à Manchester City, où l'OL était resté invaincu en phase de poules (1-2, 2-2). "Le Barça est-il plus fort que City ? C'est dur à dire mais Barcelone a une expérience plus forte en C1. Et c'est important", explique Genesio, qui assure que cette affiche peut "être un moteur et un levier très important" pour ses joueurs.

Vidéo - Genesio : "Il faudra deux exploits face au Barça" 02:09

Mais bien évidemment, tous les regards seront tournés vers un certain... Lionel Messi. Stratosphérique cette saison, le quintuple Ballon d'or fait peur. "C'est pour ça que cette compétition est excitante. C'est pour ce style de match. On a la chance d'affronter un grand d'Europe. On va aussi retrouver Sam Umtiti, ça va faire plaisir. Il faudra être à 150% mais on a encore du temps, estime Genesio. On peut faire des plans mais contre lui (Messi), tout est déjoué car c'est un tel génie... Mais il n'y a pas que lui, il faut mettre des plans partout sur le terrain mais c'est surtout un collectif à 150% pour avoir un espoir".

Gérard Houllier estime pour sa part que l'OL "n'a rien à perdre" face au Barça. "C'est du lourd. C'est une équipe que l'OL a déjà rencontrée et on n'a jamais gagné. Le Barça est plus expérimenté et plus fort mais, sur deux matches, tout est possible. Le match aller est important et on joue chez nous. Le Barça est un potentiel vainqueur de Ligue des champions. C'est tout bonus", a expliqué le conseiller de l'OL au micro de RMC.