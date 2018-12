PSG - Thomas Tuchel : "C'est toujours difficile de jouer à Manchester United"

Les Red Devils sur la route du PSG. En 8es de finale de la Ligue des champions, Neymar et ses coéquipiers vont donc se frotter à Manchester United, actuel 6e de Premier League. Pas un obstacle insurmontable, encore moins au vu du jeu produit par la bande à Mourinho cette saison. Mais Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, se méfie du club anglais.

"Je ne pense pas à être satisfait ou non, nous sommes en huitièmes, il y a seize équipes avec beaucoup de qualités, c'est une compétition très difficile. C'est toujours difficile de jouer à Manchester United", a ainsi confié le technicien du PSG en conférence de presse. "Ils ont beaucoup d'expérience dans cette compétition, qu'ils ont gagné beaucoup de fois. C'est toujours super difficile de jouer à Old Trafford, c'est toujours un grand défi, mais si j'étais spectateur, j'aurais regardé à la télé à coup sûr", a-t-il plaisanté.

" On doit respecter les clubs qui ont cette expérience "

Pour Tuchel, son équipe ne part pas favorite avant cette double confrontation. "Favoris ? Je ne pense pas. Chaque fois, dans ce club, on manque de l'expérience, de jouer des quarts de finale, des demi-finales, des finales dans cette compétition. On doit respecter les clubs qui ont cette expérience, comme Manchester United", estime l'Allemand, qui a toutefois "confiance" en ses joueurs pour "gagner" à Old Trafford.

"Même chose contre Mourinho, il a beaucoup d'expérience dans cette compétition, on doit avoir du respect. Mais on a confiance en nous, et je suis convaincu que nous pouvons gagner contre eux", a conclu Tuchel. Du respect oui, de la peur non.