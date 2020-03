L'épidémie du coronavirus continue d'impacter directement le monde du sport. Ce mardi, le ministre de la santé du gouvernement espagnol a annoncé que le huitième de finale retour entre Valence et l'Atalanta Bergame, prévu le 10 mars prochain, se disputera à huis clos. Même chose pour ceux de Ligue Europa entre Getafe et l'Inter Milan et Séville-Roma, programmés le 19 mars. Il s'agit, pour l'heure, de préconisations. Le dernier mot sera celui de l'UEFA, qui décidera probablement de les suivre.

"La décision (des autorités) est que ces compétitions se jouent à huis clos", le nord de l'Italie étant particulièrement affecté par l'épidémie, a déclaré devant la presse Salvador Illa. Mais ce n'est pas tout, puisque Barça-Napoli, qui se déroulera le 18 mars prochain au Camp Nou, est également un match particulièrement surveillé par le gouvernement espagnol. Il n'est pas à exclure qu'un huis clos soit prononcé pour ce 8e de finale retour de C1 (1-1 à l'aller).