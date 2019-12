Le plus vintage : Bayern Munich

Une affiche qui sent bon les années 2000. Lors de sa période de domination sur le football français, l’OL s’est souvent frotté au géant bavarois. La confrontation la plus récente reste un souvenir douloureux pour les Gones avec cette élimination sèche en demi-finale en 2009, à cause notamment du triplé d’Ivica Olic au retour (1-0, 0-3). Il n’empêche, l’air bavarois a souvent permis à l’OL de se signaler en Europe. Le doublé de Sidney Govou à Gerland en 2001 ou le coup-franc astronomique de Juninho face à Oliver Kahn en 2003 restent d’excellents souvenirs pour les Gones. Pas sûr que cela soit la même limonade cette fois-ci.

La probabilité de ce tirage : 14,286%

Lyon-Bayern (Govou)AFP

Le plus Pep Genesio : Manchester City

C’est un choc qui raviverait des souvenirs récents chez les supporters lyonnais. Celle de l’ironique "Pepico", à savoir le duel entre Pep Guardiola et Bruno Genesio en phase de poules la saison passée. Pourtant, c’est bien l’OL qui avait rigolé dans cette double confrontation. A l’aller, les jeunes pousses lyonnaises, magnifiées par un milieu de terrain de gala, avait réussi à créer la sensation avec un chef d’œuvre collectif (1-2), rarement revu depuis chez les Gones. Au retour, Maxwel Cornet s’était fendu d’un doublé inattendu pour permettre aux siens de rester en course pour la qualification (2-2).

La probabilité de ce tirage : 17,033%

Pep Guardiola et Bruno GenesioGetty Images

Le plus écrit d’avance : la Juventus

Il y a eu le quart cruel de 2004 face à l’AC Milan. Il y a eu ce 3-3 légendaire face à l’Inter et le doublé de Sonny Anderson. Mais face à la Juventus, l’OL a rarement connu des émotions similaires. La faute à l’efficacité de la Vieille Dame. En quart de finale de Ligue Europa en 2014, les Gones avaient semblé proche de faire vaciller les Italiens, sans réellement y parvenir (0-1, 2-1). En poules en 2016, ce fut plus ou moins la même chose (0-1, 1-1). En somme, en cas de retrouvailles, le scénario est connu d’avance : l’OL y croit mais l’OL finit par céder sur un score qui laisse des regrets. So italian…

La probabilité de ce tirage : 16,733%

Fekir (OL) face à la JuventusAFP

Le meilleur souvenir : Liverpool

Il y avait eu Mathieu Valbuena en 2007 et sa mine dans la lucarne de Pepe Reina pour permettre à l’OM de s’imposer à Anfield, une première pour un club français. Mais les Marseillais partagent le prestige d’une victoire dans cet antre mythique avec l’OL. Car en octobre 2009, c’est au terme d’une soirée ô combien improbable que l’OL s’était imposé sur la pelouse des Reds (1-2). Mis K-O par le genou de Dirk Kuyt, le roc Cris devait céder sa place à Maxime Gonalons qui accompagnait alors Jérémy Toulalan dans une défense centrale bricolée.

Pour son sixième match en pro, le jeune milieu de 20 ans signait l’égalisation de la tête avant de voir "Chelito" Delgado venir couper au deuxième poteau en toute fin de match pour permettre à l’OL de signer le hold-up parfait (1-2). L’une des plus belles nuits européennes des Gones qui risquent cependant de ne pas connaître le même destin en cas de visite chez le tenant du titre.

La probabilité de ce tirage : 17,033%

Le duo Toulalan - Delgado lors de la victoire de l'OL à AnfieldAFP

Le plus habituel : FC Barcelone

On prend les mêmes et on recommence ? L’OL et le Barça, c’est un refrain connu. Surtout en 8es de finale. Les deux équipes ont croisé le fer à deux reprises à ce stade de la compétition : en 2009 et l’année passée. Avec, à chaque fois, une qualification catalane à la clé après un nul lors de l’aller à Gerland ou au Groupama Stadium. Si l’affiche reste prestigieuse, elle n’est pas la plus attendue par les supporters lyonnais, qui espèrent sans doute découvrir autre chose. Et éviter, si possibles, les manitas systématiquement reçues lors des matches retours.

La probabilité de ce tirage : 17,133%

Lionel Messi lors de FC Barcelone-OL / Ligue des championsGetty Images

Le plus ouvert : FC Valence

Les statistiques font parfois bien les choses : des six adversaires possibles de l’OL, le tirage au sort le plus probable au vu des autres règles à appliquer est celui menant au FC Valence. Cela tombe bien, c’est aussi le plus ouvert. Sans idée et en plein questionnement quant à son identité de jeu et son niveau réel, l’OL n’a sans doute aucune chance face aux mastodontes évoqués plus haut. Face à Valence, en revanche, il y aura peut-être un coup à jouer. Car si les Espagnols ont brillamment pris la tête d’une poule très relevée, éliminant au passage l’Ajax, ils semblent bien moins effrayants que tous les autres. Attention cependant à ne pas sous-estimer les coéquipiers de Rodrigo ; Valence reste une formation joueuse et qui n’a pas grand-chose à perdre.

La probabilité de ce tirage : 17,782%