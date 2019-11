Ramsey et son but "volé" à CR7 : "Je me suis excusé auprès de Ronaldo"

LIGUE DES CHAMPIONS - Buteur face au Lokomotiv Moscou (1-2), mercredi soir, avec la Juventus, Aaron Ramsey s'est "excusé" auprès de Cristiano Ronaldo pour lui avoir quelque peu "volé" son but. La 128e réalisation attendra. Meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo pensait avoir ouvert le score, mercredi, lors du match entre le Lokomotiv Moscou et la Juventus (1-2). Raté. En effet, alors que son coup franc prenait le chemin des filets après une énorme boulette du gardien Guilherme, c'est finalement son coéquipier Aaron Ramsey qui a poussé le ballon dans la cage. Le tout juste avant qu'il ne franchisse entièrement la ligne. Forcément, CR7 avait de quoi être frustré. "J’ai pensé que le gardien était plus proche de moi. Mon instinct a pris le dessus. C’est pour ça que j’ai tiré", s'est justifié le Gallois après la rencontre à auprès de Tuttosport, confiant s'être "excusé" auprès de Cristiano Ronaldo. Tout est bien qui finit bien ?

