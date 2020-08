LIGUE DES CHAMPIONS – Si Paris a atteint pour la première fois de son histoire la finale de la Ligue des champions, c'est parce qu'il a enfin accouché d'une équipe soudée autour d'un objectif commun. De Neymar à Navas, une force collective se dégage de ce PSG qui fut trop souvent une somme d'individualités.

Les souvenirs remontent. Des images de Presnel Kimpembe en chef de meute qui donne le tempo, enceinte à la main. Ce sourire à n'en plus finir de Kylian Mbappé qui hurle sa joie dans le vestiaire. Une arrivée à l'hôtel dantesque en dansant. Voilà qui nous ramène deux ans en arrière quand les Bleus plantaient leur drapeau sur le toit du monde. C'est le propre des équipes qui gagnent d'être heureuse. Mais des Bleus 2018 comme du PSG 2020 se dégagent un esprit de corps, une fusion collective du bonheur qui expliquent en grande partie la réussite actuelle des Parisiens.

Kylian Mbappé a connu les deux aventures et confirme : "Je ressens la même chose qu'à la Coupe du monde. On a fait pareil en sélection : on a créé un groupe. Et c'est plus facile de courir pour le copain quand vous l'appréciez", a noté la bombe de Bondy après la victoire en demi-finale face à Leipzig (3-0). La singularité du format de cette Ligue des champions, un tournoi où tout se joue sur un match dans un même lieu, le rapproche de celui de la Coupe du monde. Les équipes vivent en vase clos, centrées sur elle-même et celles qui vont loin sont souvent celles qui se créent une histoire en commun.

Play Icon WATCH Demies - Tuchel : "Nous avons mérité notre victoire" 00:00:59

Lier les talents

"On a réussi à créer un groupe dans lequel chacun connait son importance, a continué Mbappé. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ça dépasse le stade du terrain. On a beaucoup plus d'activités en dehors du terrain. C'est peut-être trop pour certains. Mais je pense que c'est comme ça qu'on gagne." Longtemps, trop sans doute, Paris a ressemblé à une addition de grands talents. Mais il a souvent manqué ce ciment collectif. Tour-à-tour, l'équipe fut coupée en deux (époque Lavezzi, Ibrahimovic, Cavani), déséquilibrée et sans réelle identité commune.

Play Icon WATCH Mbappé sur Neymar : "Je crois qu'il n'y a pas de Ballon d'Or cette année mais..." 00:00:43

Cette aventure à Lisbonne a permis de lier les talents : "J'espère vraiment que les spectateurs peuvent sentir aussi que cette équipe est une vraie équipe", a soutenu Thomas Tuchel, coach et donc principal responsable de ce changement d'état d'esprit. Même si la tendance a d'abord été insufflée par la plus grande star de cet effectif, Neymar. Moribond l'été dernier, boudeur à son retour de vacances, le Brésilien a très vite digéré sa frustration de ne pas retourner à Barcelone pour se concentrer sur sa saison parisienne.

Mbappé : "Avec Neymar, on se soucie beaucoup plus des autres"

C'est lui qui a montré le chemin à suivre en dissipant très vite ses états d'âme. Cette saison, Neymar s'est comporté comme un vrai leader sur le terrain mais aussi en dehors. Bien dans ses baskets, débarrassé de ses pépins physiques, il s'est tourné vers les autres et n'a jamais semblé aussi bien à Paris. Leader absolu du collectif, il a entraîné dans sa bonne humeur ses équipiers. A ce titre, il a joué un rôle clé pour souder le groupe. "Je pense qu'on s'est améliorés aussi dans notre rapport aux autres, a argumenté son compère Kylian Mbappé. On est moins centrés sur nous deux. On a su créer un contexte où on se soucie beaucoup plus des autres. Parce qu'on a compris que c'est avec les autres qu'on va réussir à gagner et pas seulement à deux."

Un aveu qui explique autant les désillusions d'hier que les succès d'aujourd'hui. Le PSG est une équipe, enfin. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si c'est Choupo-Moting, exemplaire coéquipier, qui les a sauvés en quart. Pas un hasard non plus de voir Ander Herrera ou Leandro Paredes à la hauteur d'une demi-finale de Ligue des champions. "Cette saison, on a créé un groupe avec des joueurs comme Herrera, Sarabia ou Navas. Ce sont des joueurs qui savent jouer ensemble et savent créer une atmosphère, s'est réjoui Thomas Tuchel. Nous sommes très heureux d'avoir créé une atmosphère spéciale. C'est un sport d'équipe et Neymar ne peut pas gagner tout seul." Dimanche, Paris gagnera ensemble ou ne gagnera pas.

Kevin Kampl ist enttäuscht - im Hintergrund feiern die PSG-Stars Crédit: Getty Images

