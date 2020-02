Après Reus, Dortmund va devoir se passer de Brandt face au PSG

Et un casse-tête en plus pour Lucien Favre. Après Marco Reus (déchirure aux adducteurs) et Toms Delaney (genou), c’est désormais Julian Brandt qui va devoir déclarer forfait pour le 8e de finale aller de Ligue des champions face à Paris. Le milieu de Dortmund, international allemand aux 31 sélections, souffre d’une déchirure du ligament de la cheville droite et devrait être tenu éloigné des terrains durant les 4 prochaines semaines selon Bild.

Sa présence pour le match au Parc des Princes est loin d’être assurée. Reus et Brandt sont deux milieux incontournables dans le système de Lucien Favre. Déjà très fragile en défense, Dortmund, qui a encore encaissé quatre buts ce samedi, va nécessairement souffrir de l’absence de Reus et Brandt. Le duo important dans la création va laisser un trou béant.