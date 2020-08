Le 0/10 de l'OL, la série du Barça et remontada : les huit stats à connaître avant les 8es de finale

0/10 : Dans les phases à élimination directe, l’Olympique Lyonnais n’a remporté aucune de ses dix dernières rencontres disputées à l’extérieur (2 nuls, 8 défaites), et n’ont pas réussi à marquer le moindre but dans six de ces matches. La dernière victoire des Gones à l’extérieur dans cet exercice date de février 2006, et un huitième de finale aller remporté sur la pelouse du PSV Eindhoven (0-1).