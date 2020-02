Finalement, Neymar devrait bien être du voyage à Dortmund. Mercredi soir, après la victoire facile du PSG sur la pelouse de Dijon (1-6) en quarts de finale de Coupe de France, Thomas Tuchel a semé le doute en conférence de presse. "Je ne peux pas dire à 100 % qu'il va jouer", a déclaré le technicien allemand. Mais selon les informations de l'Equipe et RMC Sport, Neymar, touché aux côtes le 1er février dernier lors de la réception de Montpellier (5-0) en L1, devrait bien tenir sa place au Signal Iduna Park mardi prochain.

Face à Lyon (4-2) dimanche dernier et à Dijon, Thomas Tuchel souhaitait même aligner son ailier brésilien. "Finalement, ce n'est pas possible, on ne peut pas risquer la santé d'un joueur", a notamment confié l'entraîneur du PSG renvoyant ainsi la responsabilité au staff médical du club de la capitale. D'après RMC Sport, Neymar ressentirait toujours des douleurs lors des entraînements collectifs et les contacts, avec le Brésilien, lors des oppositions auraient été interdits. Cependant, comme l'affirme l'Equipe, il y a "peu de doutes en interne" quant à la présence de l'ancien joueur du FC Barcelone à Dortmund.

Thomas Tuchel s'est-il montré trop prudent par rapport à l'évolution de la blessure de Neymar ? A-t-il voulu semer le doutes chez ses adversaires, à six jours d'une opposition tant attendue du côté parisien ? Toujours est-il que le Paris Saint-Germain va adopter la plus grande prudence pour son Brésilien afin qu'il soit sur pied à Dortmund. Le champion de France a retenu la leçon du passé : lors de ses quatre derniers huitièmes de finale de Ligue des champions, Neymar a joué à une seule reprise. C'était à Bernabeu en février 2018. Il y a déjà deux ans...