"Cette polémique est insultante et désagréable" : Gasperini répond à Valence

LIGUE DES CHAMPIONS - Tancé par Valence après avoir laissé entendre à La Gazzetta dello Sport qu'il était sûrement positif au Covid-19 au moment du huitième de finale retour de Ligue des champions à Mestalla début mars, Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta Bergame, a tenu à mettre fin à cette polémique.

Critiqué par Valence après avoir laissé entendre qu'il était atteint du coronavirus lors du match retour de C1 le 10 mars dernier à Mestalla, Gian Piero Gasperini s'est défendu jeudi et a évoqué une "polémique très insultante". "Je sais que j'ai respecté les protocoles", a précisé l'entraîneur de l'Atalanta Bergame jeudi à la chaîne Sky Sport. "C'est une période où j'ai eu des malaises. Mais je n'ai eu ni fièvre ni problèmes pulmonaires d'aucune sorte. Quand nous sommes partis de Bergame, j'allais bien. Donc je pense que ça s'est passé à ce moment-là. Mais cette polémique est insultante et désagréable", a-t-il ajouté.

Dans une interview à la Gazzetta dello Sport dimanche, Gasperini a laissé entendre qu'il souffrait du Covid-19 lors du match de Ligue des Champions entre les deux équipes à Valence. "La veille du match à Valence, j'étais malade. L'après-midi avant le match, encore pire. Je n'avais pas bonne mine sur le banc", a raconté l'Italien. L'Atalanta avait battu Valence (4-3) pour ce huitième de finale retour à huis clos qui avait permis au club de Bergame de passer en quarts de finale pour sa première participation à la C1.

"C'était le 10 mars. Les deux nuits suivantes à Zingonia (ndlr : le centre d'entraînement de l'Atalanta) j'ai peu dormi. Je n'avais pas de fièvre mais je me sentais éreinté, comme si j'avais 40 de fièvre", a raconté Gasperini. Le technicien de 62 ans n'a pas été hospitalisé et n'a fait un test qu'il y a 10 jours, qui a confirmé qu'il avait bien eu le Covid-19. Après les déclarations du technicien italien, le club de Valence avait fait part dans un communiqué de "sa surprise". "Son attitude a pu mettre en danger un certain nombre de personnes durant son voyage vers Valence et son séjour", a notamment jugé le club espagnol.

