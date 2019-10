Le groupe H de la Ligue des champions, c'est un peu la foire aux jeunes talents. Hormis Valence, les équipes de ce groupe comptent sur un effectif où les trentenaires se font rares. Si l'Ajax (23,8 ans) et Lille (24,2 ans) - depuis l'arrivée de Gérard Lopez - sont bien connus pour s'appuyer sur les joueurs de demain, Chelsea (26, 2 ans) a pris le pli cet été.

La faute à l'interdiction de recrutement jusqu'en 2020, prononcée par la FIFA en mai, ainsi qu'à la philosophie de Frank Lampard, lui-même coach débutant, qui prône l'intégration des jeunes pousses issues du centre de formation. "J'ai travaillé avec beaucoup de jeunes joueurs l'an dernier à Derby, j'ai aimé ça. Ils (les jeunes de Chelsea) ont une opportunité de s'intégrer en équipe première. Le reste, c'est entre leurs mains", disait-il ainsi avant le début de saison à Sky Sports. Pendant le mercato, les Londoniens se sont ainsi débarrassés d'un certain nombre d'éléments vieillissants (Gary Cahill, David Luiz, Danny Drinkwater entre autres), sans oublier leur star Eden Hazard, 28 ans, pour installer des visages plus jeunes à toutes les lignes.

Mount et Abraham, les nouveaux qui brillent

Si Azpilicueta (30 ans), Willian (31 ans) et Pedro (32 ans), font de la résistance, le reste du onze de départ habituellement aligné par Lampard depuis le début de saison diffère de ce à quoi Chelsea était habitué à l'époque où son coach embrasait les tribunes de Stamford Bridge : un alliage de roublards, durs sur l'homme, expérimentés. Depuis le début de saison, la jeunesse a pris le pouvoir chez les champions d'Europe 2012. Premier symbole de cette nouvelle ère, le milieu Mason Mount, qui a fait ses premiers pas chez les "grands" avec Lampard la saison dernière à Derby County, où il était prêté, avant de retrouver le tacticien anglais pour ses débuts en Premier League, à seulement 20 printemps.

Mason Mount célèbre son but face à LeicesterGetty Images

"C'est notre métronome", expliquait-il ce week-end alors que le club s'est imposé pour la première fois de la saison à domicile face à Brighton (2-0). Il s'est dit bluffé par les premiers pas de son poulain dans l'élite, un joueur aux trois poumons, à l'aise dans les duels, élément déclencheur des offensives de son équipe, et souvent dans les bons coups. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive depuis le début de saison, c'est lui qui a obtenu le penalty qui a débloqué le match face aux Seagulls.

L'autre visage flamboyant de cette jeunesse londonienne, c'est Tammy Abraham (21 ans), auteur de 7 buts à la pointe de l'attaque des Blues depuis le début de saison et pour le moment deuxième au classement des meilleurs buteurs de Premier League. Du haut de son mètre 90, l'avant-centre qui avait inscrit 25 buts avec Aston Villa l'an passé en Championship pèse dans le secteur offensif. Habile dans le jeu dos au but, très technique, redoutable dans les airs et plus généralement dans les seize mètres adverses, il relègue par exemple Olivier Giroud au rang d'observateur depuis le début de saison.

Des errements qui coûtent cher

Ces deux grands talents en devenir sont accompagnés par Fiyako Tomori (21 ans), un défenseur rugueux sur lequel plus d'un adversaire s'est cassé les dents, qui profite de l'absence de Kurt Zouma pour s'imposer aux côtés d'Andreas Christensen, de deux ans son aîné, en défense centrale. Cette jeunesse, prometteuse, connaît aussi ses limites.

Septième de Premier League, à dix points du leader, Chelsea s'est incliné malgré une rencontre archi-dominée face à Valence (0-1), à domicile, pour son entrée en lice en Ligue des champions, piégé sur coup de pied arrêté par le club Che. Un revers qui place les Anglais dans une position délicate, obligés de l'emporter sur la pelouse du LOSC elle aussi très maladroite face à l'Ajax il y a deux semaines, pour ne pas voir la qualification en huitième de finale s'éloigner un peu plus. Aux jeunes pousses de montrer qu'elles ont bien retenu la leçon, afin de valider un peu plus toutes les promesses entrevues depuis le début de saison.