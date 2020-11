La vérité est dure à entendre pour le foot tricolore mais les résultats sont là. Depuis le début de la saison, la France est seulement treizième du coefficient UEFA, loin derrière les pays du Top 4 selon les chiffres révélés par RMC : Angleterre (8.214 points en moyenne), Espagne (7.500), Allemagne (6.785) et ltalie (6.571). Pire, la Ligue 1 (4,083) se place derrière des nations mineures du football européen comme Israël, l'Ecosse, la Norvège, l'Autriche ou la Hongrie. Des chiffres ahurissants qui mettent en lumière le début de campagne européenne catastrophique des clubs français depuis septembre.

Le foot français plus proche de la ferme que du paradis

En Ligue des champions, le football tricolore ne compte qu'une seule victoire en neuf matches cette saison : celle du PSG sur la pelouse de l'Istanbul Basaksehir (2-0) la semaine passée. Outre le match nul de Rennes lors de la première journée face à Krasnodar (1-1), les clubs de L1 enregistrent déjà sept défaites en C1 (deux pour Paris et Rennes, contre trois pour l'Olympique de Marseille). Heureusement, les trois succès arrachés par le LOSC et Nice en C3 (deux pour les Nordistes et un pour le Gym) relèvent le cofficient français pour cette saison.