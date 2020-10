Il est rentré directement aux vestiaires, tête basse et sans un regard sur son banc. Agacé de voir son corps le lâcher une nouvelle fois. A la 20e minute, Neymar s'est mis à boitiller à la suite d'une accélération. Et à se toucher les adducteurs. Avant de faire appel aux soigneurs sur le bord de la touche. Avec un bandage autour de la cuisse, l'international auriverde a ensuite tenté de reprendre le jeu. En vain. Quelques secondes plus tard, il a indiqué à son banc qu'il ne pouvait pas continuer avant de laisser sa place à Pablo Sarabia.