Ça ne peut plus être seulement de la malchance. Déjà blessé à de nombreuses reprises avec le Real Madrid depuis son arrivée il y a un an et demi, Eden Hazard est une fois de plus sur la touche à cause d'un pépin physique, cette fois-ci à l'aine. Le Belge est d'ores et déjà forfait pour le match retour de Ligue des champions contre l'Atalanta ce mardi.

Eden Hazard ne voit pas le bout du tunnel avec le Real Madrid Crédit: Getty Images

De retour à la compétition ce week-end lors de la victoire des siens contre Elche (2-1), le numéro 7 madrilène n'a joué que 15 minutes, suffisamment pour rechuter. "Eden n'a pas eu beaucoup de chance depuis qu'il est à Madrid, a déclaré un Karim Benzema qui accusait le coup en conférence de presse. Je suis triste pour lui car nous savons tous que c'est un super joueur qui peut beaucoup nous aider sur le terrain. Nous sommes là pour l'aider, et j'espère qu'il sera bientôt de retour."

On a besoin d'Eden

"Eden ne sera pas en condition pour être avec nous pour le match de demain (mardi). Ce sont des choses que je ne peux pas expliquer. J'espère que ce ne sera pas grave. C'est un joueur qui n'avait pas eu de blessure dans sa carrière, je ne peux rien vous dire de plus... On est avec lui, on l'aide, et on espère qu'il reviendra vite pour nous aider, car on a besoin d'Eden", a encouragé Zidane lundi.

"Quelque chose se passe... Mais je ne crois pas qu'il y ait un problème particulier, on a des gens très compétents ici, qui sont là tous les jours auprès des joueurs. On cherche à savoir ce qu'il se passe avec les blessures, mais il y a des choses que l'on ne peut pas expliquer. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Il y a la présaison (écourtée), le nombre de matches, beaucoup de choses dans la tête aussi, ça joue beaucoup...", a souligné l'entraîneur français en conférence de presse.

C'est donc un nouveau forfait pour l'ancien joueur de Chelsea, déjà absent du huitième de finale aller pour une blessure musculaire. En championnat espagnol, Eden Hazard n'a disputé que neuf rencontres sur 27 possibles depuis le début de saison. Quand ça veut pas...

