Il cherche encore la lumière. Et pour les Gones, il serait temps qu'il la trouve pour s'échapper de cette situation. C'est même urgent. Car le tunnel commence à être long pour Moussa Dembélé. L'attaquant de Lyon vit une traversée du désert frustrante. Voilà quatre matches qu'il n'a pas fait trembler des filets. Sur le fond, ce n'est pas énorme. Même si c'est forcément trop long pour un buteur qui a débuté la saison avec 10 réalisations en 13 rencontres de L1. Mais le vrai souci est ailleurs. En Ligue des champions.

Sur la scène européenne, Moussa Dembélé perd son mojo. Dès qu'il entend la petite musique de la C1 avec Lyon, il semble redevenir un attaquant lambda. Et qu'importe l'adversaire, le terrain et l'heure de la rencontre, son efficacité reste au vestiaire. Depuis son arrivée sur les bords du Rhône, il n'a ainsi marqué qu'un seul petit but en Ligue des champions. C'était contre le Shakhtar Donetsk, le 2 octobre 2018 (2-2). Depuis, il est resté invariablement muet. Soit pendant plus d'un an, 10 matches et 586 minutes de temps de jeu.

Moussa Dembélé avec Lyon, 2019Getty Images

" C'est surtout lié aux soucis de l'attaque lyonnaise "

Forcément, cela intrigue. Surtout quand on compare son rendement avec la L1 où il s'impose comme un buteur régulier. "Sincèrement, c'est compliqué à expliquer", reconnaît Jean-Pierre Papin, l'ancien serial-buteur de l'OM. "Il marque partout. Et même avec le Celtic, il a marqué en C1. Donc ce n'est pas une question de profil". Un doublé contre Manchester City (3-3) en 2016 et des buts contre Gladbach ou encore le PSG (défaite 7-1 en 2017) sont là pour rappeler qu'il peut frapper dans la plus grande compétition européenne. Ce n'est pas donc forcément une question de niveau.

Le manque d'efficacité de Moussa Dembélé n'est en fait peut-être pas que son problème. Il faut voir le souci de manière plus globale. Sur ce que ses coaches lui demandent par exemple. "Les joueurs sont maintenant très attachés à bien tenir les consignes, à bien défendre en Ligue des champions. On est peut-être moins focalisé sur soi", constate JPP. Et Dembélé fait surtout partie d'un groupe. Ce qui peut apporter quelques explications à son manque de réalisme. "C'est collectif, ce n'est pas qu'individuel, plaide même le Ballon d'Or 1991. Je pense que c'est surtout lié aux soucis de l'attaque lyonnaise. Collectivement, les Lyonnais n'ont pas trouvé les solutions pour répondre aux difficultés de cette Ligue des champions."

Les joueurs de côtés et Depay, comme facteurs X

Etant donné son profil, Dembélé en fait forcément les frais : "Avec son style de jeu, Dembélé est hyper dépendant des autres. Quand certains joueurs ne sont pas là, c'est plus difficile pour lui. Il a besoin d'avoir des ballons, d'avoir des centres. Même si ça reste un battant, qui peut créer des brèches balle au pied, il est souvent moins juste quand il doit finir une action après avoir fait la différence tout seul". En clair, l'apport des joueurs de côté dans le système lyonnais est donc crucial pour lui, les choix de Sylvinho quand il était à la tête de l'OL ne l'ont d'ailleurs pas forcément aidé pour s'illustrer en Europe.

Si l'absence de Léo Dubois est ainsi une bien mauvaise nouvelle dans cette perspective, le retour de Memphis Depay pour le soutenir sur le front de l'attaque peut en revanche contribuer à le débloquer. Avec le Néerlandais, des espaces vont s'ouvrir. Et certains ballons peuvent arriver plus facilement. "Quand il n'est pas là, ça n'a rien à voir. Sa présence peut tout changer", avoue Papin. L'ancien buteur en série du Celtic Glasgow (51 buts en 94 matches 2016-2018) espère forcément que ça va jouer. Il en a besoin. A lui maintenant de trouver la lumière pour guider Lyon.