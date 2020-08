Favori, MVP, pépite à suivre... : les prédictions de nos rédactions européennes sur le Final 8

Simone Pace (Italie) : Atalanta. L'équipe de Gasperini a surpris l'Europe en phase de groupes et en huitième de finale contre Valence. Voici maintenant la partie la plus difficile et la plus stimulante pour eux. Pour l'Atalanta, le PSG sera le premier obstacle, le plus difficile. Quoi qu'il en soit, elle pourrait mettre l'équipe de Tuchel en grande difficulté grâce à son football spectaculaire et insouciant.