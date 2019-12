Ferland Mendy, de la "petite porte" au grand Real Madrid

A Madrid, Ferland Mendy doit encore convaincre. Arrivé "par la petite porte" au Real et critiqué pour un récent carton rouge en Liga, le natif de Meulan-en-Yvelines a l'occasion de répliquer mercredi lors d'un match sans enjeu ni pression à Bruges en Ligue des champions. "Il est bien intégré, bien ancré", l'a défendu son entraîneur Zinédine Zidane, qui l'aligne de plus en plus dans le onze titulaire. Reste le plus difficile à accomplir : le jeune latéral (24 ans) peut-il durablement démontrer qu'il a l'étoffe du club merengue et de la C1 ?

La nouvelle lésion musculaire contractée la semaine dernière par son concurrent brésilien Marcelo offre à l'ancien Lyonnais une occasion parfaite à Bruges pour corriger le tir. Peu utilisé en début de saison et absent trois matches pour cause d'une blessure à l'adducteur gauche subie fin septembre, le Français a d'abord été aligné avec parcimonie par "ZZ" (7 fois en championnat, 2 fois en C1).

Ferland Mendy avait été aligné d'entrée lors du match PSG-Real Madrid en septembre dernier.Getty Images

Cependant, Ferland Mendy a été titulaire lors de 4 des 5 derniers matches du Real en Liga. Et l'heure n'est plus à la découverte pour un joueur dont les supporters attendent qu'il succède au vice-capitaine Marcelo, vieillissant (31 ans). "Sur le terrain, il n'y a plus d'adaptation à avoir, a prévenu Zidane vendredi. Il a eu la possibilité de jouer et il a démontré qu'il avait sa place ici."

Il a failli arrêter le foot à 14 ans

Les premiers pas à Madrid ont pourtant été compliqués pour l'ex-Havrais au parcours chaotique, qui a failli arrêter le foot à 14 ans à cause d'une grave arthrite à la hanche. "Quand je suis arrivé, j'étais un peu stressé. Là, je commence vraiment à prendre conscience que je suis un joueur du Real", avait balbutié le joueur lors de sa présentation, le 19 juin.

Timide, l'ancien camarade d'enfance de Presnel Kimpembe et Ousmane Dembélé s'est finalement montré fiable en défense, surtout dans les un-contre-un, où il excelle, et intéressant en attaque, où il évoluait étant jeune. S'il réussit son match mercredi soir, Ferland Mendy marquera des points pour s'imposer au Real Madrid, être titulaire lors des plus grands matches comme le Clasico face à Barcelone le 18 décembre, et peut-être décrocher son billet pour l'Euro 2020 avec les Bleus.

Un détail manque cependant à la parfaite intégration de l'ex-Lyonnais: "Maintenant, pour son intégration en-dehors du terrain, il va falloir qu'il se mette un peu plus à l'espagnol, a taclé "Zizou" vendredi, tout sourire. Le reste, il s'adapte petit à petit. L'espagnol, il a du mal." Mais avec Ferland Mendy, tout vient avec le temps.