Il était environ 9h ce mardi lorsque le calvaire d'environ 800 supporters parisiens a commencé. Alors que huit cars s'apprêtaient à rentrer sur le territoire allemand, ils ont été arrêtés par la police locale. Selon les informations de l'Equipe, les fans du Paris Saint-Germain auraient subi "un traitement très particulier". En effet, les cars ont été parqués dans des hangars et les supporters ont été fouillés, certains auraient même été obligés d'obtempérer en sous-vêtements. Pendant ce temps-là, aucun ultra n'a été autorisé à quitter son bus.

Quelques ultras parisiens interdits de stade à Dortmund

Les policiers allemands ont trouvé des engins pyrotechniques et ont interdit leurs propriétaires d'assister au match aller de 8e de finale de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le PSG. Près de cinq heures plus tard, aux alentours de 15h30, les supporters parisiens ont enfin pu repartir en direction du Signal Iduna Park. Alors que six heures de route séparent Dortmund de Paris, les ultras parisiens manqueront de temps pour installer tous leurs tifos. Pire, certains pourraient même arriver quelques minutes après le coup d'envoi.

800 supporters du PSG ont été bloqués près de 5 heures ce mardi à la frontière franco-allemande.Getty Images

Interrogés par l'Equipe, des membres de la Division Nationale de la Lutte contre le hooliganisme (DNLH) ont fait part de leur étonnement alors qu'aucun affrontement n'a eu lieu entre les supporters des deux équipes. Notamment sur le fait qu'ils n'aient pas été informés au préalable par leurs homologues allemands. Après le déplacement à Bruges en C1 le 22 octobre dernier, le PSG a été sanctionné d'un match avec sursis sans ses supporters à l'extérieur en Ligue des champions mais aussi écopé d'une amende de 50 000 euros. Ce soir-là, les fans parisiens avaient fait usage de fumigènes et de feux d'artifice.