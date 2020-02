Avec Jürgen Klopp, Pep Guardiola est sûrement l'un des meilleurs coachs de Premier League à l'heure actuelle. Pourtant, l'entraîneur catalan craint de se faire licencier par Manchester City en cas d'élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid cet hiver. Malgré les investissements colossaux des propriétaires des Cityzens depuis 2008, le club mancunien n'a jamais réussi à passer le stade des demi-finales en C1 (ndlr : en 2016). "Si on ne bat pas le Real Madrid, le président ou le directeur sportif peuvent venir et dire "ce n'est pas assez bon, on veut gagner la Ligue des champions, on va vous virer"", a confié Pep Guardiola, qui a encore un an de contrat à Manchester City, au micro de Sky Sports.

Vidéo - Guardiola rend les armes : "Liverpool est inarrêtable, nous visons d'autres compétitions" 01:01

"Je ne sais pas si cela arrivera un jour, mais c'est déjà arrivé de nombreuses fois et ça pourrait encore arriver, a-t-il renchéri. En tout cas, je veux gagner la Ligue des champions. J'en rêve et ce sera un plaisir de préparer les matches contre Madrid." Pep Guardiola, qui a remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes en 2009 et 2011 avec le FC Barcelone, a néanmoins redonné une identité de jeu à Manchester City depuis son arrivée en 2016 et rempli son réservoir à trophées : deux titres de champion d'Angleterre (2018 et 2019), une FA Cup (2019), deux coupes de la ligue (2018 et 2019) ainsi que le Community Shield (2018 et 2019).

" "Je ne suis jamais senti comme le meilleur coach du monde" "

Toujours sur Sky Sports, Pep Guardiola a assuré qu'il ne pourrait pas "remporter les titres nationaux chaque saison". Puis à la question "êtes-vous le meilleur entraîneur du monde", le Catalan a fait preuve de beaucoup d'humilité. "Je l'étais. Je ne me suis jamais senti comme le meilleur coach du monde. Jamais. Même quand j'ai remporté le triplé et six titres de suite à Barcelone. J'ai gagné parce que j'avais des joueurs extraordinaires. Il y a des coachs remarquables qui n'ont pas tous ces joueurs sous la main. Donnez-moi une autre équipe que Manchester City, je ne suis pas sûr de gagner à chaque fois", a-t-il conclu.