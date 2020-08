LIGUE DES CHAMPIONS - Dans une interview accordée à nos confrères de L'Equipe, Javier Pastore, ancien joueur parisien de 2011 à 2018 a évoqué l'actualité du Paris Saint-Germain. Selon le milieu de terrain argentin, qui "a vu grandir le club à tous les niveaux", cette année, Paris qui disputera la finale de la C1 ce dimanche face au Bayern Munich "a atteint le niveau ultime."

Les supporters parisiens l'avaient quitté en aout 2018 au cours d'une soirée où le Parc des Princes avait rendu un vibrant hommage au milieu de terrain argentin. Javier Pastore disait ainsi au revoir au PSG, club dans lequel il venait de passer sept saisons. Première grosse recrue de l'ère QSI à Paris, El Flaco évolue depuis à l'AS Roma. Dans une interview accordée au journal L'Equipe, l'Argentin de 31 ans est revenu sur la riche actualité qui entoure le Paris Saint-Germain.

Le club de la capitale dispute ce dimanche à Lisbonne, face au Bayern Munich, la première finale de Ligue des champions de son histoire. Un aboutissement pour tout un club, décrit par Pastore : "Arriver en finale alors que le projet n'a pas dix ans, c'est magnifique." L'Argentin va même plus loin et voit au delà du résultat du match de ce dimanche. "Remporter la Ligue des champions serait la récompense suprême, mais même si ça tourne mal face au Bayern, ça restera une grande réussite dans tous les cas" estime le milieu argentin. "Paris a atteint le niveau ultime" ajoute-t-il.

C'est un des plus grands clubs européens

Dans cet entretien Javier Pastore revient également sur son aventure du côté de Paris, marquée par des hauts et des bas, surtout sur la scène européenne. S'il estime avoir vu grandir le club, "à tous les niveaux", il se remémore son arrivée en 2011 alors que le PSG venait d'être racheté par QSI et qu'il changeait de dimension. "Quand j'ai commencé ici, tout était très basique. Tous les ans on faisait un pas en avant et le club était différent" explique-t-il. "Aujourd'hui, c'est un des plus grands clubs européens".

Le Paris Saint-Germain aura l'occasion de le prouver à Lisbonne sur la pelouse de l'Estádio da Luz et de devenir le deuxième club français, après l'Olympique de Marseille, à remporter la plus grande des compétitions européennes.

