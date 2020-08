Presnel Kimpembe et Pablo Sarabia (PSG)

LIGUE DES CHAMPIONS – Entre deux entraînements avant la finale dimanche contre le Bayern Munich, les joueurs du PSG gardent un peu de temps pour leurs supporters. L'appel de Loïck, enfant malade d'un cancer, a été entendu par plusieurs joueurs parisiens, qui lui ont répondu sur les réseaux sociaux.

Un sourire de plus dans la semaine du PSG et un grand rayon de soleil dans le quotidien d'un de ses supporters. Ce jeudi, le message d'un jeune supporter parisien, Loïck, a été vu près de 900 000 fois sur Twitter. L'enfant, atteint d'un cancer et hospitalisé sur Paris, explique dans une vidéo rêver de "rencontrer toute l'équipe du PSG", ce qui pourrait être bientôt réalité. La magie des réseaux sociaux a permis à Zaïdi, maman d'amies de LoÏck, d'être approchée par plusieurs joueurs de la capitale.

Depuis Lisbonne, Presnel Kimpembe a été le premier à répondre au jeune homme. "Loïck, on va faire le max ensemble avec toi et dans tous les cas on te ramène un souvenir de Lisbonne ! Force mon grand" a-t-il tweeté dans l'après-midi.

Son coéquipier Pablo Sarabia n'a pas tardé à suivre, lui aussi dans la langue de Molière, "quand on rentrera à Paris, je viendrai te voir et je t’apporterai une surprise, courage champion". D'autres comme Eric Maxim Choupo-Moting ont, eux, republié la vidéo en story Instagram pour témoigner de leur soutien.

D'autres personnalités du monde du sport et du spectacle comme Jérôme Rothen ou Cyril Hannouna ont également promis de faire ce qu'elles pouvaient pour aider à accomplir le vœu du garçon. Si tout se passe bien, il pourrait bien avoir le sourire jusqu'aux deux grandes oreilles dimanche soir.

