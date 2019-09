Le jeu : Impitoyable Ajax

Lille a plombé ses chances avec une entame de match désastreuse. L'Ajax en a parfaitement profité. Beaucoup plus précis techniquement, bien plus disciplinés tactiquement, les Néerlandais se sont donné un temps d'avance dans le jeu que les Dogues n'ont jamais pu rattraper. Pour concrétiser cette domination, les Lanciers ont sorti la panoplie d'une équipe rodée aux joutes européennes. Leurs trois buts viennent d'abord d'une erreur défensive, puis d'une action collective pleine de talent et enfin d'un coup de pied arrêté. Lille a aussi eu des opportunités. Mais contrairement à l'Ajax, il ne les a pas saisies. À ce niveau, ça fait toute la différence.

Les joueurs : Ziyech est toujours magique

Il aurait pu inscrire un but sublime si l'équerre n'avait pas renvoyé sa demi-volée. Hakim Ziyech, à l'origine du premier but et passeur décisif sur le troisième, a quand même éclaboussé le match de tout son talent face à des Lillois qui l'ont laissé beaucoup trop libre. Le discret mais toujours efficace Nicolas Tagliafico a lui aussi fait beaucoup de mal aux Dogues avec une passe décisive et un but. Du côté lillois, Benjamin André a été le seul à surnager. Jonathan Ikoné et surtout Renato Sanches, aligné il est vrai à un poste inhabituel d'ailier droit, ont été particulièrement décevants.

Le facteur X : Onana, comme un aimant

Il a attiré tous les ballons. Sur leurs rares occasions, les Lillois sont systématiquement tombés sur André Onana. Le gardien de l'Ajax a d'abord signé un arrêt magnifique devant Jonathan Ikoné, même si l'international français avait la place pour mieux faire. Il a récidivé en seconde période avec un superbe réflexe sur une reprise de la tête à bout portant de Victor Osimhen. Et quand il a été battu, son poteau est venu le sauver sur une demi-volée de Yusuf Yazici. Mais la réussite fait partie de la panoplie des grands gardiens. Onana l'a été face à Lille.

La stat : 16

Le réalisme est déterminant en football. Lille en a fait sa force la saison passée pour prendre la deuxième place de la Ligue 1 et valider son billet pour la Ligue des champions. Mais à Amsterdam, le réalisme était clairement du côté de l'Ajax. Car il y a eu autant de tirs des deux côtés (16). Car les Néerlandais n'en ont cadré qu'un de plus que les Lillois (6 contre 5). Mais au coup de sifflet final, il y a bien eu trois buts d'écart entre les deux équipes.

Le tweet sévère

La décla : Christophe Galtier (entraîneur de Lille)

" Le match s'est joué sur l'efficacité dans les deux surfaces "

La question : Faut-il être sévère avec Lille ?

Le LOSC fait son retour dans la compétition, il a clairement une équipe sans expérience à ce niveau, et il y avait plus facile qu'un déplacement sur la pelouse de l'Ajax, demi-finaliste la saison passée, pour démarrer cette Ligue des champions. La tâche était compliquée pour des Dogues en phase d'apprentissage. Apprendre, c'est bien l'objectif numéro un pour l'équipe de Christophe Galtier. Le LOSC peut difficilement ambitionner de se qualifier dans un groupe où figurent l'Ajax, Valence et Chelsea. Ce serait une forme d'exploit.

On a quand même appris à attendre beaucoup de Lille. À être exigeant avec ces Dogues, même s'ils ont perdu des joueurs importants cet été comme Nicolas Pépé et Thiago Mendes. Parce qu'ils ont affiché beaucoup de qualités la saison passée. Un collectif cohérent, une capacité à être constant dans le jeu sur 90 minutes, une solidité défensive et une efficacité offensive. Tout ce qu'on n'a pas vu à Amsterdam. Aux Pays-Bas, les Dogues n'ont pas su garder un bloc compact, ils sont passés à côté de leur entame, ils ont été bien trop approximatifs en défense et trop maladroits en attaque.

La performance des hommes de Christophe Galtier est décevante. Mais c'est la performance d'une formation qui a subi des changements importants cet été et qui redécouvre seulement le très haut niveau européen, pour la première fois depuis sept ans. Lille n'a pas su afficher son meilleur visage et ce n'est pas illogique par rapport à ce contexte. Il lui appartiendra d'en tirer les enseignements pour faire meilleure figure dans deux semaines face à Chelsea. Car cette équipe vaut mieux que ce qu'elle a montré à Amsterdam.