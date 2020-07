La chaîne Téléfoot trouve un premier distributeur, Ligue des champions à la clé

LIGUE DES CHAMPIONS - A un mois du redémarrage de la Ligue 1, son nouveau diffuseur Mediapro a posé lundi un nouveau jalon qui rassure un peu plus le football français: un accord de distribution avec un premier opérateur, SFR, incluant la co-diffusion de la Ligue des champions 2020-2021.

Après l'accord de licence, qui lui permet d'utiliser la marque Téléfoot, et celui de régie publicitaire avec le groupe Amaury, Mediapro vient d'annoncer que sa chaîne sera disponible, à la reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, sur les box de l'opérateur SFR, filiale du groupe Altice, pour l'ensemble de la période 2020-2024.

Mieux: pour renforcer son offre, les deux groupes ont également conclu un accord de co-diffusion des compétitions européennes, Ligue des champions et Ligue Europa, dont les droits sont détenus par Altice pour sa chaîne RMC Sport, sur l'ensemble de la saison à venir. "Téléfoot prend désormais une nouvelle dimension à travers cet accord stratégique avec SFR. Ce partenariat entre un acteur incontournable des télécoms et notre groupe donne le top départ de notre lancement", se sont réjoui le fondateur de Mediapro, Jaume Roures, ainsi que le directeur général de Mediapro France, Julien Bergeaud, cités dans le communiqué.

Il s'agit d'une nouvelle étape essentielle pour le groupe, basé à Barcelone, qui avait raflé les droits de diffusion de plus de 80% des matches de Ligue 1 et Ligue 2 pour sur les quatre prochaines saisons pour plus de 800 millions d'euros annuels.

Abonnement groupé

Pour Altice, l'opération permet également de s'assurer de rester un acteur majeur de football en France, alors que le groupe a perdu les droits de diffusion des compétitions européennes à compter de la saison 2021-2022, remportés par ses concurrents Canal+ et BeIn Sports. "SFR devient ainsi l'opérateur 100% foot, le seul en France à proposer à ses abonnés tout le football français et européen", s'est d'ailleurs satisfait l'opérateur dans le communiqué.

SFR a en effet également un accord de diffusion avec Canal+ et BeIn Sports, qui diffuseront l'année prochaine certains matchs de L1 et L2 ainsi que les principaux championnats européens. Les abonnés de l'opérateur pourront par ailleurs prendre un abonnement groupé alliant RMC Sport et Téléfoot pour 25,90 euros par mois, a appris l'AFP. Roures a confirmé que l'abonnement à la chaîne Téléfoot coûterait autour de 25 euros par mois.

La chaîne Téléfoot commencera à émettre au mois d'août, à l'occasion de la reprise des championnats. Le nouveau calendrier officiel du foot français, bousculé par la crise du coronavirus, prévoit un redémarrage de la L1 le vendredi 21 août avec un choc entre Marseille et Saint-Etienne, un jour avant la reprise de la L2 le samedi 22 août.

Quels visages ?

Le groupe sino-espagnol doit encore présenter sa grille détaillée de programmes ainsi que les visages qui incarneront la chaîne car pour l'heure, seuls deux grands noms sont connus: le journaliste Grégoire Margotton, qui commente les matches de l'équipe de France sur TF1 et animait l'émission dominicale Téléfoot, et son compère lors des matches des Bleus, l'ancien champion du monde Bixente Lizarazu.

Mais quid des autres commentateurs ? Le nom de la journaliste Anne-Laure Bonnet, qui a annoncé il y a peu son départ des antennes de BeIn Sports, est annoncé avec insistance, sans être pour l'instant confirmé. Autre difficulté, la chaîne fait face à un manque patent de notoriété, avec près de 7 Français sur 10 n'ayant jamais entendu parler de Téléfoot, selon un sondage Harris réalisé pour le cabinet NPA Conseil, et seulement 7,2% des personnes interrogées qui sont prêtes à s'abonner une fois connu le prix. Mediapro a de grandes ambitions pour Téléfoot: il vise 3,5 millions d'abonnés, un niveau nécessaire pour que l'opération soit rentable.

