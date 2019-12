La femme de Marcelo s'en prend à Lopes : "Un vrai capitaine doit avoir du caractère et du respect"

Le psychodrame continue. Et il est encore loin d'être fini pour l'OL. Après les incidents survenus à la fin du match face à Leipzig, mardi soir, en Ligue des champions, Tatiane Guedes, la femme de Marcelo, s'est fendue de plusieurs messages via son profil Instagram. En colère concernant le traitement réservé à son mari par les supporters lyonnais, cette dernière a tenu à remercier Memphis Depay, un "vrai capitaine" selon elle. Sans jamais le citer, la compagne du défenseur en profite pour prendre à partie Anthony Lopes.

"À propos du leadership : un joueur qui a appartenu à une foule organisée ne peut pas être le leader d'un groupe", écrit Tatiane Guedes. "Il ne défendra jamais le groupe mais seulement lui-même ou la foule à laquelle il a appartenu. Un vrai capitaine doit avoir du caractère, du respect et de l'amour pour son prochain. Et ne pas être prisonnier de l'ego et de la vanité. Bravo Memphis, tu es assurément un vrai capitaine", conclut-elle.

Si le nom d'Anthony Lopes n'apparaît à aucun moment, la référence est du genre explicite. Ancien capitaine, le gardien portugais n'a en effet jamais caché sa proximité avec les Bad Gones. Pas certain qu'il apprécie ce message posté sur les réseaux sociaux mercredi soir.

Marcelo ne veut pas partir

Dans une situation complexe, Marcelo, lui, n'envisagerait pas forcément de quitter l'OL cet hiver. Si les dernières rumeurs allaient pourtant dans ce sens, le défenseur brésilien pourrait patienter jusqu'à l'été prochain. "Il va continuer à faire son travail normalement. Et c'est difficile de se séparer d'un joueur comme ça. Il est cher et c'est compliqué de le remplacer par un défenseur de moins de 30 millions. Un club travaille sur des plans d'un an, pas de six mois. Et Marcelo est pour l'instant dans les plans de l'équipe. On verra à la fin de la saison comment ça évolue", a annoncé son agent d'image dans les colonnes de L'Equipe.

Marcelo (Lyon) face à DijonGetty Images

D'ici là, il ne faudra pas que la situation s'envenime d'avantage. Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, a d'ores et déjà annoncé des sanctions après ces incidents. "Quand on siffle un joueur alors qu'on vient de se qualifier, on ne doit pas être dans le stade (...) Le supporter qui a sorti le calicot anti-Marcelo, parce qu'on a les images, sera sanctionné de manière très ferme par le club et par le président. J'irai le voir, j'irai voir les groupes de supporters", expliquait-il mardi soir. En bon patriarche, "JMA" espère désormais réconcilier tout ce petit monde. Reste à voir si la fracture n'est pas trop profonde.