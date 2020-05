LIGUE DES CHAMPIONS - Selon The New York Times, l'UEFA envisagerait de retirer l'organisation de la finale de la Ligue des Champions 2020 à Istanbul pour "limiter les longs déplacements" au sein de l'Europe. Lisbonne a été évoquée pour remplacer la capitale turque.

Encore du changement à prévoir pour la Ligue des champions 2019-2020 ? Alors que les derniers matches devraient se jouer courant août, si la situation sanitaire le permet d'ici là, The New York Times a révélé ce vendredi que l'UEFA envisageait de retirer à Istanbul l'organisation de la finale. L'instance européenne souhaiterait ainsi limiter les longs déplacements en Europe. D'après le quotidien américain, la capitale stambouliote pourrait être remplacée par Lisbonne.

Ligue des champions Quiz - Vous souvenez-vous de tous les joueurs de la mythique finale Liverpool - Milan 2005 ? 25/05/2020 À 11:30

L'UEFA devrait s'entretenir, à ce propos, avec les instances turques la semaine prochaine pour officialiser la nouvelle. L'idée d'organiser une finale de Ligue des champions à Istanbul une autre année serait notamment dans les tuyaux. Autre option envisagée : disputer les huitièmes de finale retour, les quarts, les demies et la finale dans un seul et même stade. "Diverses solutions sont à l'étude et aucune décision n'a été prise à ce stade", a expliqué un porte-parole de l'UEFA au New York Times.

"Un groupe de travail a été mis en place avec les représentants des ligues et des clubs pour examiner le calendrier et les options de format qui permettraient de terminer la saison en cours", ajoute-t-il. Concernant la finale de la Ligue Europa, celle-ci devrait normalement se dérouler à Gdansk (Pologne). Une décision finale pourrait prise après une réunion du comité exécutif du 17 juin.

Play Icon WATCH Agüero : "Je veux gagner la Ligue des champions avec City" 00:00:51

Ligue des champions Quiz - Inter - Bayern 2010 : Vous souvenez-vous de tous les joueurs de cette finale de C1 ? 22/05/2020 À 11:24