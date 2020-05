LIGUE DES CHAMPIONS - Le 15 mai 2002, Zinédine Zidane offrait au Real Madrid la neuvième coupe aux grandes oreilles de son histoire. Une Novena arrachée face au Bayer Leverkusen (2-1) grâce à une reprise de volée aussi sublime que légendaire du Français. 18 ans plus tard, rendons hommage à ce chef-d'œuvre.

Le 15 mai 2002, sur les coups de 21h30, le temps s’est arrêté pendant quatre longues secondes à l'Hampden Park de Glasgow. La faute à un "centre" de Roberto Carlos venu de la gauche juste avant la pause, lequel ressemblait davantage à une invitation à se débrouiller qu’à un caviar, mais Zinédine Zidane a fait parler la magie de son pied gauche pour définitivement offrir la Novena au Real Madrid face au Bayer Leverkusen (2-1), sur la pelouse écossaise.

Il faut dire qu’après une telle reprise de volée, les Allemands - qui avaient réussi à répondre à l’ouverture du score de Raúl (8e) par l’intermédiaire de Lucio (13e) - ne pouvaient tout simplement pas relever la tête. Simplement s’incliner devant celui qui était alors décrit comme "le meilleur joueur du monde" ou "l’artiste du ballon rond" par notre regretté confrère espagnol Gaspar Rosety, auteur d’une envolée lyrique à la hauteur de ce qui se déroulait sous ses yeux…

Ligue des champions Pas de tours préliminaires de coupes d'Europe la saison prochaine ? 11/05/2020 À 12:51

60 nuances de "Gooool"

Il est d’ailleurs difficile de dissocier le but du commentaire. À l’instar de Benjamin Pavard en Russie et son positionnement stratégique au "second poteau", la reprise de volée du Ballon d’Or 1998 restera liée à jamais à cette phrase de Gaspar Rosety : "Vive la femme qui t’a mis au monde, Zidane", précédée par 60 nuances de "Goooool". Sans doute la plus belle déclaration d’amour de l’histoire du football. Mais pouvait-il en être autrement ? Après les mots, on vous laisse tranquillement apprécier en images…

Ligue des champions Lyon se rétracte : La date de Juve-OL "n'a pas encore été fixée" 10/05/2020 À 13:48