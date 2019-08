Les Dragons prennent une option sur les barrages. Le FC Porto est allé s'imposer de justesse sur le terrain du FC Krasnodar (0-1), mercredi, en match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Sergio Oliveira a inscrit l'unique but de cette première manche à la 89e minute sur un superbe coup franc axial de 25 mètres. Le droitier a parfaitement travaillé son coup de pied pour laisser Matvei Safonov, le portier russe, impuissant.

Les vice-champions du Portugal ont dominé les débats malgré un certain manque de précision. Ils n'ont cadré que quatre de leurs 16 tentatives lors de ce match aller, ce qui est un peu. Les partenaires de Rémy Cabella, qui a disputé l'intégralité de la rencontre ont, eux, peiné à se montrer dangereux. Ils ont surtout été incapables de produire leur jeu offensif. Comprenez : on n'a pas vu la vraie équipe de Krasnodar. Les troisièmes du dernier championnat de Russie devront trouver la faille lors du match retour mardi prochain au Estádio do Dragão s'ils veulent aller plus loin dans la compétition. Sinon, ce sera retour par la case Ligue Europa.

Seul buteur de cette rencontre Sergio Oliveira, l'attaquant du FC Porto, s'est satisfait du résultat. "C'est important d'avoir gagné ce match sans encaisser de but. Le travail porte ses fruits. C’est une victoire très positive pour nous."