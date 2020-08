Le préfet de police des Bouches-du-Rhône interdit le port du maillot du PSG dimanche à Marseille

LIGUE DES CHAMPIONS - Selon les informations du Parisien, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a décidé d'interdire le port du maillot du PSG à Marseille, dimanche soir, lors de la finale de C1 entre le club de la capitale et le Bayern Munich. L'objectif est d'éviter au maximum de possibles débordements.

Il ne devrait pas y'avoir beaucoup de maillots du PSG, dimanche soir, du côté de Marseille. Alors que la grande finale de Ligue des champions face au Bayern Munich approche, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a décidé d'interdire le port du maillot parisien dans le centre-ville de la cité phocéenne le soir de la rencontre. Selon Le Parisien, le texte interdit même "d'arborer les couleurs du PSG". L'AFP confirme l'information.

Dimanche entre 15h et 3h du matin, la "présence de supporters du PSG ou de personnes se présentant comme tels et se comportant comme tels" est interdite autour du Vieux-Port, où de nombreux bars retransmettent les matches, par mesure de sécurité, a indiqué à l'AFP la préfecture de police. Le texte du préfet de police argue notamment "qu'il existe une forte animosité de la part de quelques Marseillais, supporters ou non, envers l'équipe du PSG, en contradiction avec tout esprit sportif".

Mardi soir, selon la préfecture de police, des regroupements de plus de 250 personnes ont eu lieu à Marseille, donnant lieu à deux agressions de personnes portant un maillot du club parisien, et à "des tentatives d'intimidation visant à interrompre la retransmission du match". Ce type d'arrêté est pris systématiquement par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône dans le périmètre du stade Vélodrome lorsque le ministère de l'Intérieur prononce des interdictions de déplacement de supporters.

