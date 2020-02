Pour savoir si Neymar sera titulaire face au Dortmund, il faudra encore (un peu) patienter. Mais une chose est certaine : le Brésilien est bel et bien dans le groupe pour affronter le Borussia, mardi (21h), en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Tout l'inverse de Leandro Paredes, dont le nom est absent de la liste des convoqués.

De retour à l'entraînement dimanche, Abdou Diallo, probablement trop juste, est forfait. Même chose pour Colin Dagba. Au total, l'entraîneur allemand a convoqué un groupe de 21 joueur avec notamment Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Edinson Cavani ou encore Marquinhos.

Neymar veut répondre présent

Si sa convocation dans le groupe n'est pas une surprise, reste donc désormais à savoir si Neymar pourra tenir sa place d'entrée au Signal Iduna Park de Dortmund. Depuis son arrivée à Paris, la star brésilienne a manqué pas moins de trois huitièmes de C1. Il y a eu tout d'abord celui retour face au Real Madrid (1-2), le 6 mars 2018, où son équipe avait été éliminée sans gloire. Touché à la cheville droite (entorse antéro-externe et fissure du cinquième métatarsien), Neymar y avait assisté impuissant.

Vidéo - Messi et Neymar ont aussi disputé les JO, mais seul Ronaldo se rapproche du cas Mbappé 05:05

Près d'un an plus tard, en février et mars 2019, le numéro 10 parisien déclare forfait pour les deux confrontations face à Manchester United (0-2 à l'aller à Old Trafford, 1-3 au retour au Parc des Princes). Le tout en raison d'une rechute de sa fracture du cinquième métatarsien, qui l'éloignera des terrains pour environ douze semaines. Alors, cette saison, Neymar ne veut plus être spectateur. Malgré une blessure aux côtes, il compte bien aider ses coéquipiers à passer l'obstacle Dortmund pour atteindre les quarts de finale de C1. Sa mission commence mardi.

Concernant Leandro Paredes, son absence a de quoi surprendre. Le milieu de terrain, qui semblait (re)monter dans l'estime de Thomas Tuchel, n'est même pas dans le groupe. Selon RMC, il ne souffre d'aucune blessure. Si le PSG n'a rien précisé dans son communiqué, l'international argentin a visiblement été écarté par son entraîneur, qui en dira probablement plus en conférence de presse.