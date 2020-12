C'est toujours le même refrain. Et le PSG commence à le connaître par coeur bien malgré lui. Une nouvelle fois, le club de la capitale va retrouver le FC Barcelone sur son chemin en Ligue des champions. Et cette fois, ce sera en huitièmes de finale, comme dévoilé par le tirage au sort effectué ce lundi midi au siège de l'UEFA. Les coéquipiers de Neymar et Kylian Mbappé, premiers de leur poule, se déplaceront au Camp Nou lors du match aller (16, 17, 23 ou 24 février 2021) avant le retour au Parc des Princes (9, 10, 16 ou 17 mars 2021).